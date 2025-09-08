Más de 180 sanjuaninas aspiran a convertirse en la Emprendedora del Sol 2025 Este martes vence el plazo de inscripción para participar del concurso que repartirá más de 73.000 millones de pesos en premios.

A dos semanas de haberse abierto las inscripciones, ya son 180 las mujeres de distintos departamentos que se anotaron en la segunda edición de la Emprendedora del Sol en San Juan. Es el certamen que busca distinguir y fortalecer proyectos liderados por sanjuaninas.

El concurso, que recorre los 19 departamentos en busca de talentos, entregará 73.500 millones de pesos en premios, además de capacitaciones, mentorías y espacios de difusión para potenciar ideas y negocios. Su objetivo central es visibilizar el aporte de las mujeres a la economía local, la innovación y el desarrollo social y productivo.

Tal como ocurrió el año pasado, primero se elegirán las representantes de cada departamento. Luego, un jurado integrado por referentes del ámbito productivo definirá a la ganadora provincial, quien recibirá el premio mayor de 7 millones de pesos.

Premios por municipio

$2.000.000 para el primer puesto.

$1.500.000 para el segundo puesto.

A esto se suma el reconocimiento provincial, con el premio principal y una red de acompañamiento destinada a consolidar las iniciativas participantes.

¿Quiénes pueden participar?

El certamen está destinado a mujeres mayores de 18 años, con proyectos en marcha o en etapa de idea, en sectores como industria, minería, comercio, servicios o tecnología, tanto en ámbitos urbanos como rurales.

Inscripciones y fechas

MIRA TAMBIÉN Hoy inauguran la repavimentación de una ruta clave para la actividad minera en Sarmiento

Las interesadas pueden registrarse hasta el 10 de septiembre, a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional del Sol (www.fiestanacionaldelsol.com) o en las oficinas municipales. El cronograma contempla evaluaciones locales en septiembre, capacitaciones en octubre y la gran premiación el 22 de noviembre.

De este modo, San Juan se prepara para vivir una nueva edición de un certamen que no solo entrega premios, sino que también impulsa a las mujeres a convertirse en protagonistas del futuro productivo provincial.