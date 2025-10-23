Más de 3.000 alumnos de todos los niveles aprendieron sobre prevención de la violencia junto a la Corte de Justicia Participaron de los talleres preventivos que dictó la Oficina de la Mujer en instituciones educativas primarias, secundarias, terciarias y universitarias.

En una cruzada contra la violencia, la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte de Justicia de San Juan, brindó distintos talleres a estudiantes de todos los niveles con el objetivo de prevenir y sensibilizar sobre este tema. Y fueron más de 3.000 los estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios los que participaron de los mismos. Esta actividad se desarrolló en 40 instituciones educativas de Sarmiento, Rivadavia, Pocito y Rawson, y hasta en la Escuela de Seguridad de la

UCCuyo.

El 22 de octubre, alumnos primarios del del Colegio Monseñor Orzali, en Rawson, participaron del Taller ‘Soy una persona valiosa’.Estos talleres comenzaron a implementarse en noviembre del 2021 llegando en la actualidad a más de

40 instituciones educativas y sensibilizando a más de 3.000 alumnos y alumnas en toda la provincia. Y con el objetivo fundamental de prevenir y disminuir la violencia en las adolescencias, impulsando el cambio de conductas en las relaciones de noviazgo y promoviendo vínculos igualitarios, de buen trato y sin violencia.

Durante estos encuentros, también se acompañó a los adolescentes y jóvenes en la construcción de proyectos de vida

alejados de estereotipos y mandatos tradicionales de género. Aunque, fundamentalmente, se les enseñó a identificar aspectos críticos de la violencia de género y en el noviazgo, así como conocer formas de relacionarse basadas en el respeto a los derechos humanos y el buen trato.

Por otro lado, se generó con los participantes un espacio para reflexionar sobre problemáticas actuales que atraviesan las adolescencias, como la salud mental y las relaciones sanas. Finalmente, los talleres concluyeron con la promoción a la reflexión con las adolescencias sobre la importancia del autocuidado y el respeto mutuo.

La Presidenta de la Corte de Justicia y responsable de la Oficina de la Mujer, Adriana García Nieto, encabezó la apertura en la mayoría de estas actividades y los talleres estuvieron a cargo del Equipo Operativo de la Oficina de la Mujer, integrado por Natacha Porolli, Amelia Martín, Juan Manuel Barbera y Hernán Cañiza, jueces y funcionarios del Poder Judicial de San Juan.