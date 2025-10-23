[VIDEO] Enojo por el conductor de una camioneta que atropelló y mató a una perrita callejera La Fundación Patitas Sin Hogar presentó una denuncia por maltrato animal ante la Policía.

Vecinos del barrio Frondizi de Capital se encuentran consternados luego de que una perrita callejera, que era cuidada y alimentada por la comunidad, fuera atropellada y muerta por el conductor de una camioneta. El hecho ocurrió el miércoles 22 de octubre pasadas las 10:30 de la mañana y fue registrado en imágenes que circularon rápidamente por redes sociales, generando indignación y repudio.

De acuerdo con la denuncia realizada por la Fundación Patitas Sin Hogar, el conductor “pasó deliberadamente por encima del animal, que se encontraba descansando a la sombra, como hacía todos los días”. El suceso fue catalogado por la organización como un claro acto de maltrato y crueldad animal, motivo por el cual se radicó una denuncia formal en la Subcomisaría de Santa Lucía.

“Esta acción le costó la vida al pobre animal, que lo único que hacía era descansar. Aportamos imágenes y testimonios que servirán para la investigación y el proceso legal”, explicó Eduardo Grasso, integrante de la fundación.

Desde Patitas Sin Hogar destacaron el compromiso y la solidaridad de los vecinos del barrio, quienes no solo cuidaban a la perra, sino que también se presentaron ante las autoridades para acompañar la denuncia. Además, varios de ellos realizaron presentaciones ante la Secretaría de Medio Ambiente, buscando que el hecho no quede impune.

“Cada acto de violencia animal que veamos o del que tengamos noticia debe ser denunciado. La empatía de los efectivos policiales y del fiscal de turno nos motiva a seguir luchando contra el maltrato”, añadió Grasso.

Mientras tanto, los vecinos preparan una intervención comunitaria en homenaje a la perrita, símbolo del afecto y el cuidado colectivo que caracterizan al barrio.