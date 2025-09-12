Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico Fuentes judiciales confirmaron que se produjo un llamado anónimo alertando de la presencia de un artefacto explosivo.

Nuevamente el Centro Cívico fue foco de un llamado anónimo donde desconocidos aseguraron que existía un artefacto explosivo en el edificio.

Según confirmó a DIARIO DE CUYO el fiscal de la UFI Genérica Francisco Pizarro, existió la amenaza y trabajan en el lugar.

Esta vez se registraron dos llamados al 911. Uno alertando sobre una bomba y el segundo haciendo referencia a que estaba ubicada en el segundo piso.

Se desalojó al personal que todavía estaba en las oficinas, puesto que no es un horario de mucha actividad administrativa y personal de la División Explosivos comenzó el rastrillaje.

En el inicio de la investigación, Pizarro dijo que se trata ” de una línea caída”, por lo que buscarán determinar si pueden dar con la ubicación del teléfono desde donde se hicieron estas nuevas amenazas.