Nuevamente el Centro Cívico fue foco de un llamado anónimo donde desconocidos aseguraron que existía un artefacto explosivo en el edificio.
Según confirmó a DIARIO DE CUYO el fiscal de la UFI Genérica Francisco Pizarro, existió la amenaza y trabajan en el lugar.
Esta vez se registraron dos llamados al 911. Uno alertando sobre una bomba y el segundo haciendo referencia a que estaba ubicada en el segundo piso.
Se desalojó al personal que todavía estaba en las oficinas, puesto que no es un horario de mucha actividad administrativa y personal de la División Explosivos comenzó el rastrillaje.
En el inicio de la investigación, Pizarro dijo que se trata ” de una línea caída”, por lo que buscarán determinar si pueden dar con la ubicación del teléfono desde donde se hicieron estas nuevas amenazas.