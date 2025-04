Nueva ley de transporte: cambios en licencias de taxis y regularán los autos de alquiler por aplicaciones El secretario de Transporte, Marcelo Molina, adelantó algunos de las modificaciones en la ley que regula el traslado a través de algún medio publico pago.

La modificación de la ley de Transporte fue anunciada dentro de otras normas claves, por el gobernador Marcelo Orrego en su mensaje anual ante la Cámara de Diputados. En este marco, el e secretario de Transporte, Marcelo Molina, respondió sobre algunos de los puntos en los que ya trabajan. “La ley de transporte necesita una actualización, es algo que nos pidió el Gobernador y que estamos hablando con todos los sectores desde el día que asumimos” dijo el funcinario en declaraciones Radio Sarmiento.

Molina adelantó que las modificaciones tienen que tener en cuenta “los cambios que trajo la tecnología”, por eso opinó que la nueva norma tiene que prever “los cambios comunicacionales, sociales y técnicos que se han desarrollado, el modo que la gente pide el transporte y lo que pueda venir hacia adelante”.

Consultado sobre el alquiler de licencias de taxis y remises, Molina respondió que es necesario “corregir una mala práctica”. Es “una práctica que no esta contemplada en la ley, pero que existe, no vamos a tapar el sol con la mano, que las licencias se alquilan. Entonces, tenemos que diseñar un sistema para evitar esta desviación que la ley anterior permitía”.

Molina explicó que el concepto original era que se otorgaba “una herramienta de trabajo a una persona que transportar a otra y tiene que establecer cómo va a trabajar con eso, de manera individual” pero que se encontraron con que “con que esa persona no trabaja sino que se la da a otra para que trabaje y a través de eso, cobra”.

El secretario dijo que esta modalidad es una “queja del sector”, porque aseguran que tienen “sobre costos”, al tener que alquilar las licencias.

Respecto al funcionamiento de los autos de alquiler a través de aplicaciones, Molina dijo que son “empresas que tiene no brindan servicio de manera directa, que son empresas que tiene que tener una registración que no le corresponde a Transporte, pero que tienen que ser agentes fiscales, se deben registrar en ARCA, se deben registrar en Ingresos Brutos y cumplir con todos los requerimientos de la actividad comercial como Nación y la provincia les exija”.

Además, recalcó que los usuarios deben fijarse que “el auto que les llegue sea un vehículo sea autorizado por tránsito y transporte. Porque hemos detectado vehículos que estan dando el servicio que no están autorizados”.

Por otra parte, aseguró que muchos autos de las aplicaciones no están cumpliendo con la ley de tránsito “que establece que para que pueda transportar a una persona cobrando, el vehículo no debe tener más de 10 años, si el vehículo tiene más de 10 años no puede transportar”, además de convocar a choferes desde los 18 años.

“Hemos detectado que las aplicaciones están convocando a autos de más de 10 años, que ya es ilegal, o convocando a personas que no tienen carnet profesional, por ejemplo en la aplicacion Didi que están convocando a personas de 18 años, eso es flagrante contra la ley porque para tener carnet profesional hay que ser mayor de 21 años, en controles de la secretaria en la calle se ha detectado, se hace multa o el auto es radiado. No engañemos al sanjuanino diciendo que están plenamente habilitados cuando no lo están”, cerró el funcionario.