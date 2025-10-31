El Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) continúa con las campañas de recolección de sangre para mantener óptimo el banco de sangre provincial. En este marco, se dieron a conocer las colectas que se realizarán durante el mes de noviembre. Serán 8 en total y en 8 departamentos diferentes para poder contar con una mayor cantidad de donantes.
Desde el IPHEM dijeron que el objetivo de estas campañas es mantener el stock del banco de sangre en condiciones óptimas, promoviendo la donación voluntaria y solidaria entre los sanjuaninos. También agregaron que las colectas arrancarán el próximo 7 de noviembre, en Albardón, y se extenderán hasta el 28 de ese mes. Se realizarán en el horario de 8,30 a 12.
Entre los requisitos para donar figuran tener entre 18 y 65 años. Si se posee piercing, tatuajes o cirugías, esperar 12 meses desde la realización de los mismos. Y si se recibió la vacuna contra COVID-19, esperar 72 horas para donar. El día de la donación se debe desayunar liviano, evitando lácteos y priorizando líquidos, y concurrir con el DNI.
Cronograma de las colectas
-07 de noviembre. Hospital Doctor José Giordano, departamento Albardón.
-08 de noviembre. Centro de Convenciones Barrena Guzmán, departamento Capital.
-12 de noviembre. Hospital San Roque, departamento Jáchal.
-14 de noviembre. Hospital Doctor Federico Cantoni, departamento Pocito.
-17 de noviembre. Salón de UDAP, departamento Valle Fértil (colabora Hospital Dr. Alejandro Albarracín).
-19 de noviembre. Sector de Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar, departamento Caucete.
-25 de noviembre. Hospital Ventura Lloveras, departamento Sarmiento.
-28 de noviembre. Centro de Jubilados de Angaco, departamento Angaco (colabora Hospital Doctor Rizo Esparza).