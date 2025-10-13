Otra vez vandalismo en Valle Fértil: incendiaron una palmera y un contenedor, y rompieron vidrios en el portal de ingreso La serie de incidentes ocurrieron el fin de semana. Hay malestar en la población por la reiteración de hechos de este tipo.

El fin de semana largo fue motivo para que cientos de turistas elijan el departamento Valle Fértil como destino pero lamentablemente este lunes, los vallistos se encontraron con una dramática escena: el portal de ingreso al departamento fue elegido por los vándalos que arrojaron piedras y rompieron los vidrios. Aunque eso no fue todo: una tradicional palmera se incendió y también un contenedor de residuos.

Este lunes el malestar fue mayor cuando personal municipal llegó al portal de ingreso ubicado sobre Ruta 510 y se encontró con los vidrios rotos y piedras alrededor. Sin contar con la labor que tuvieron que realizar los Bomberos, primero sofocando la tradicional palmera ubicada en la “isla” como se conoce la zona del dique San Agustín. También personal de bomberos debió sofocar un contenedor de residuos ubicado en la planta de RSU por que entre los residuos se encontraban cenizas con brasas.

“¿Se imaginan si se hubiese incendiado el camión compactador? Un daño enorme para la sociedad y sin pensar el daño a los empleados municipales que se encargan de la recolección! Vecinos, en estos tiempos en los que la seguridad es fundamental, queremos recordarles la importancia de trabajar unidos para prevenir estos actos de vandalismo en nuestra comunidad”, escribieron en las redes de la Municipalidad de Valle Fértil.