Paro de controladores aéreos: según Aeropuertos Argentina, en San Juan hoy los vuelos “figuran sin demora” Son tres los vuelos programados para este viernes con destino a Buenos Aires. En el resto del país la acción sindical de fuerza ya ocasiona reprogramaciones.

El paro dispuesto por los Controladores Aéreos nucleados en por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ya se hace sentir en los aeropuertos de todo el país con la reprogramación de los vuelos dispuestas por las compañías aéreas.

En San Juan, según pudo saber DIARIO DE CUYO, la administración de Aeropuertos Argentina, informó que los tres vuelos previstos con destino a Buenos Aires desde el Aeropuerto Domingo F. Sarmiento para este viernes, no tendrán demora en su partida. Son los programados para las 12.15 (Aerolíneas Argentinas), 15.15 (Flybondi) y 21.40 (Aerolíneas Argentinas).

No obstante, dejaron abierta la posibilidad a cualquier cambio de última hora teniendo en cuenta la medida sindical.

La protesta de los controladores aéreos responde al fracaso de las negociaciones salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y marca el inicio de un plan de acción escalonado que se desplegará a lo largo de los próximos días de agosto.

El Gobierno Nacional rechazó las medidas de fuerza anunciadas por ATEPSA, aduciendo que “afectan un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico”, según señalaron esta mañana fuentes de EANA.

“Tras la finalización de la última conciliación obligatoria, EANA participó en las últimas semanas de 17 audiencias junto a los demás actores intervinientes en estas instancias de negociación, en las que fue imposible alcanzar algún tipo de acuerdo con el gremio ATEPSA debido a su postura intransigente”, indicaron las fuentes.

Y añadieron que, ante esta situación, “el gremio ratificó la aplicación del cronograma de paro que se extiende durante 5 días, desde el viernes 22 hasta el sábado 30 de agosto, en distintas franjas horarias de 3 horas cada una, llegando a un total de afectación de 6 horas diarias”, pese a “las observaciones de la ANAC sobre las medidas de fuerza planteadas por no cumplir con la reglamentación vigente para estos casos”.

Apuntaron también las fuentes que “la justicia rechazó oportunamente la cautelar presentada por el gremio ATEPSA, en relación a la reglamentación emitida por la ANAC sobre la prestación de los Servicios de Navegación Aérea (servicio esencial) ante la aplicación de medidas de fuerza”.

MIRA TAMBIÉN El gobernador Orrego visitó la obra del primer edificio propio que tendrá la EPET Nº 4

Cómo impactan las restricciones

Desde esta mañana, Atepsa ejecuta las acciones definidas en su cronograma. Según el sindicato, las medidas afectan exclusivamente los despegues, ya que los controladores restringen las autorizaciones de salida de aeronaves y vehículos en superficie, suspenden la recepción y transmisión de planes de vuelo durante los horarios estipulados.

Los arribos, en cambio, no están alcanzados por la protesta, lo que mitiga parcialmente el impacto, aunque se espera que las demoras y reprogramaciones se acumulen durante la jornada.

El cronograma de paros

El gremio detalló un esquema de cinco jornadas de restricciones que se aplicarán en distintos tramos horarios:

Viernes 22 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.

Domingo 24 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.

Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: de 13 a 16.

Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.

Las restricciones no alcanzan a vuelos en emergencia, ni a aeronaves afectadas a servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento, según aclaró el gremio.

El enfrentamiento gremial escaló luego de que, en julio pasado, el Gobierno dictara la conciliación obligatoria para evitar paros durante las vacaciones de invierno. Sin embargo, la extensión del proceso no logró destrabar la negociación.

El Ministerio de Trabajo ofreció una pauta de incremento salarial cercana al 1% mensual, en línea con lo acordado para el resto del sector público. La propuesta fue considerada insuficiente por Atepsa, que reclamó una “recomposición decente” para suspender el plan de lucha.