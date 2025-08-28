Piden colaboración para comprar, al menos, 1.000 rosas rojas que usarán para adornar la imagen de Santa Rosa Es la comunidad religiosa de la Parroquia de Santa Rosa donde el próximo sábado se realizarán las Fiestas Patronales en honor a esta santa.

Se aproxima el Día de Santa Rosa y la comunidad religiosa de la parroquia de 25 de Mayo continúa con los preparativos y el llamado a la solidaridad. Piden colaboración con dinero para poder comprar, al menos, 1.000 rosas rojas que se utilizarán para adornar la imagen de la Santa. Hasta mañana hay tiempo de colaborar. Las Fiestas Patronales se realizarán el sábado, si las condiciones climáticas lo permiten.

Gabriela Lima, coordinadora de la liturgia en el marco de las Fiestas Patronales, dijo que se necesitan al menos 1.000 rosas rojas para adornar por completo la estructura que portará la imagen de Santa Rosa. ‘Se usan más de 1.000 rosas rojas, que es la flor que la representa, para adornar esta estructura. Y no tenemos fondos suficientes para comprarlas por eso recurrimos a la solidaridad de los files y de los promesantes’, dijo Gabriela.

La mujer dijo que el precio actual de cada rosa roja es de $5.000, porque no hay en San Juan y se deben traer o de la provincia de Mendoza o Córdoba, lo que encarece su costo. Agregó que ya se hizo un pedido de 200 y que mañana esperan poder hacer otro de mayor cantidad. Hay tiempo de colaborar hasta mañana, realizando una transferencia de dinero al alias ‘santa.rosa30’. ‘No importa la cantidad, porque todo suma’, sostuvo Gabriela quien contó que la decoración de la estructura arrancará mañana a la noche para terminar unos minutos antes de que arranque la procesión.

Hasta mañana continuará la Novena en su honor, con rezo del Rosario a las 20 y celebración de la misa, a las 20,30. Hoy se pedirá por las vocaciones sacerdotales y religiosas, mientras que mañana será por las autoridades departamentales. En tanto que el sábado se realizarán las Fiestas Patronales de Santa Rosa, si las condiciones climáticas lo permiten. Las actividades arrancarán a las 8 con el rezo del Rosario de la Aurora y seguirán con bautismo a las 9,30 y primera comuniones a las 10,30. Mientras que a las 11,30 se bendecirá a las personas llamadas Rosa, y a las 12, a los automóviles. La procesión será a las 17 y posteriormente la misa.

Las Patronales cerrarán con la actuación de artistas locales.