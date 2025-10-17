Preocupación entre padres de un colegio privado por un alumno que llevó un arma Las familias enviaron una nota a los directivos y piden garantías de que el hecho no se repetirá.

Generó conmoción en la comunidad educativa del 6to año de la escuela secundaria Fundación María Auxiliadora enterarse que un alumno de ese curso llevó al establecimiento “un arma de aire comprimido” tal como lo consignan los padres en una nota enviada a los directivos.

Se desconocen las circunstancias en las que se encontró el objeto y si el alumno apuntó con él a sus compañeros, ya que el hecho se mantuvo en estricta reserva del colegio.

“Este suceso implicó un riesgo concreto para la integridad física de todos los estudiantes, docentes y personal del colegio, ya que un arma, aun tratándose de un arma de aire comprimido, puede causar lesiones graves o incluso irreparables. Consideramos inadmisible que una situación de este tipo haya ocurrido dentro del ámbito escolar”, consigna la nota firmada por todos los padres del curso.

Cuestionan el accionar de la dirección en lo ocurrido, considerando que “las medidas adoptadas resultan insuficientes frente a la magnitud del peligro y las secuelas emocionales que este hecho ha dejado en los alumnos”.

Manifestaron además su preocupación sobre la relación del grupo con el alumno que llevó el arma. “No se nos han brindado garantías concretas de que hechos de esta naturaleza no volverán a repetirse, ni se nos ha informado de acciones preventivas claras que aseguren un entorno verdaderamente seguro. Nuestros hijos e hijas se sienten atemorizados y vulnerables ante la posible reincorporación del alumno involucrado”.

Asimismo, pidieron que “los padres del alumno involucrado deben asumir la responsabilidad que les corresponde”.

De lo expuesto en la nota, se desprende que la dirección habría suspendido al alumno, puesto que se habla del regreso a clases del estudiante.

“Confiamos en que las autoridades educativas evaluarán cuidadosamente estas circunstancias antes de disponer cualquier medida de reincorporación. Por todo lo expuesto, solicitamos formalmente que se revisen y refuercen las medidas adoptadas, se garantice la seguridad física y emocional de todos los alumnos, y se evalúe con la debida seriedad la reincorporación del estudiante involucrado, considerando el impacto que su presencia genera en la comunidad educativa”.