Qué servicios funcionarán este viernes 10 feriado nacional El comercio abrirá a pleno pero reparticiones públicas estarán cerradas.

El cronograma nacional incorpora jornadas turísticas y permite la reubicación estratégica de feriados para organizar descansos prolongados en distintas épocas del año. Esto es lo que ha sucedido con el 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, que fue trasladado al viernes 10 octubre.

Por este motivo, hay diferentes servicios que estarán afectados.

Sin actividad

Bancos

Escuelas

Repartición pública provincial y nacional

Abrirán con normalidad

Comercio

Shopping

Supermercados

Sector gastronómico

Funcionamiento con frecuencias reducidas

Colectivos

A continuación, se detallan los servicios municipales durante esa jornada:

• Recolección de residuos: servicio normal

• Servicio de Emergencia Municipal: guardias mínimas

• Eco SEM (Sistema de Estacionamiento Medido): sin actividad

• Monitores Urbanos y Playa de Remoción: guardias mínimas

• Feria y Mercado de Abasto: viernes 10, atención normal. Lunes 13, sin actividad

• Servicio Fúnebre Municipal: actividad normal

• Cementerio Municipal: abierto de 8:00 a 20:00