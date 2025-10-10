El cronograma nacional incorpora jornadas turísticas y permite la reubicación estratégica de feriados para organizar descansos prolongados en distintas épocas del año. Esto es lo que ha sucedido con el 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, que fue trasladado al viernes 10 octubre.
Por este motivo, hay diferentes servicios que estarán afectados.
Sin actividad
- Bancos
- Escuelas
- Repartición pública provincial y nacional
Abrirán con normalidad
- Comercio
- Shopping
- Supermercados
- Sector gastronómico
Funcionamiento con frecuencias reducidas
- Colectivos
A continuación, se detallan los servicios municipales durante esa jornada:
• Recolección de residuos: servicio normal
• Servicio de Emergencia Municipal: guardias mínimas
• Eco SEM (Sistema de Estacionamiento Medido): sin actividad
• Monitores Urbanos y Playa de Remoción: guardias mínimas
• Feria y Mercado de Abasto: viernes 10, atención normal. Lunes 13, sin actividad
• Servicio Fúnebre Municipal: actividad normal
• Cementerio Municipal: abierto de 8:00 a 20:00