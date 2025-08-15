Qué servicios funcionarán este viernes 15 de agosto feriado puente El comercio abrirá a pleno pero reparticiones públicas estarán cerradas.

Este viernes 15 de agosto, el Ejecutivo nacional convirtió en feriado puente la jornada con el objetivo de promover el turismo interno. La diferencia crucial es que, a diferencia de un feriado convencional donde el día trabajado se paga doble, en un día no laborable como este viernes 15, son los empleadores quienes deciden si sus trabajadores deben acudir o no, y en caso de trabajar, se abona como un día normal.

Así, el descanso de tres días se conformará entre el viernes 15 (para quienes no trabajen), el sábado 16 y el domingo 17 de agosto, día en que se honra el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Sin actividad

Bancos

Escuelas

Repartición pública provincial y nacional

Abrirán con normalidad

Comercio

Shopping

Supermercados

Sector gastronómico

Servicios de la Municipalidad de Capital durante el feriado provincial

Servicios fúnebres: atención normal.

Recolección de residuos: servicio normal.

Servicio de Emergencia Municipal (SEM): operativo con normalidad.

Cementerio municipal: abierto de 8:00 a 19:00.

ECO – SEM: actividad normal.

Monitores Urbanos: actividad normal.

Grúa y Playa de remoción: actividad normal.

Feria y Mercado de Abasto: abierto.

Qué se celebra el 17 de agosto

El General José de San Martín, nacido en 1778, es conocido como el “Padre de la Patria”. Su figura es fundamental en la historia de Sudamérica por su habilidad estratégica y su firme compromiso con la libertad. Fue el artífice de la organización y el comando del Ejército de los Andes, protagonizando el épico cruce de la cordillera en 1817. San Martín falleció a los 72 años, el 17 de agosto de 1850, en Boulogne sur Mer, Francia, y cada año se conmemora su Paso a la Inmortalidad, una fecha que resalta su influencia perdurable y su crucial contribución a la independencia de tres países de América del Sur.