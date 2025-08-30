La Municipalidad de la Ciudad de Rawson dio a conocer el cronograma oficial para celebrar el 83° aniversario del departamento, con una semana colmada de propuestas pensadas para todas las edades. La agenda combina obras de infraestructura, actividades culturales y espacios recreativos que ponen en valor la identidad rawsina.

Los festejos comenzaron estecon una jornada especial dedicada a las infancias. En el playón del Barrio La Estación se compartió un chocolate por el Día del Niño y se inauguraron las obras de refacción del espacio. Más tarde se presentaron las remodelaciones en la(popularmente conocido como 4 de Junio), ubicada en calles Triunvirato y Tacuarí.

La semana continúa el martes 2 de septiembre a las 19 horas, con la inauguración de la plazoleta renovada de Villa Hipódromo, en calles Paula Albarracín de Sarmiento y Guayaquil, brindando a los vecinos un nuevo punto de encuentro comunitario.

El jueves 4 de septiembre, día central del aniversario, arrancará a las 10 horas con la 2° Jornada Técnica del Espárrago. Organizada en conjunto con el INTA y la Universidad Nacional de San Juan, esta jornada apunta a fortalecer el desarrollo del emblemático producto rawsino. La actividad está dirigida a productores, técnicos, estudiantes y público general, y requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/ri3t3GPSVuKykbxz7.

Esa misma tarde, desde las 19 horas, se llevará a cabo el acto oficial por el 83° aniversario en el Monumento del Cruce de los Andes (Av. España y República del Líbano), con intervenciones artísticas, reconocimientos a inmigrantes y vecinos destacados, además de la puesta en valor de las obras del artista Gustavo Pérez Espinoza.

El sábado 6 de septiembre a las 20 horas, el Centro de Convenciones Libertadores de América será sede de la Noche de Gala del Festival Nacional de Coros “Rawson Nos Une”, que reunirá voces de todo el país en una velada cargada de emoción y cultura. El domingo continuará el festival desde las 18:30 horas en el Auditorio Juan Victoria.

Para cerrar la semana de celebraciones, el domingo 7 de septiembre se desarrollará la 2° Edición de la Fiesta del Pan y la Semita en Plaza Bolaños (calle Ramón Franco pasando 6, Médano de Oro), desde las 13 horas. El evento contará con feria de artesanos y emprendedores, shows artísticos, amasado en vivo y un concurso del mejor Pan y la mejor Semita, con premios para ambas categorías. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 5 de septiembre al teléfono 2644586305.

Desde la Municipalidad invitan a toda la comunidad a ser parte de esta celebración que no solo recuerda el pasado del departamento, sino que proyecta el futuro con obras, cultura y participación ciudadana.