Rawson celebrará su cumpleaños con una batería de actividades que van desde la inauguración de obras hasta intervenciones artísticas Esta tarde habrá un chocolate en Barrio la Estación para celebrar el Día del Niño, en el marco del aniversario.

El próximo 4 de septiembre, Rawson celebrará 83ro aniversario y el municipio programó una semana de festejos con inauguraciones de obras y actividades culturales y artísticas para mostrar el crecimiento del departamento. Las actividades arrancarán hoy, con una jornada dedicada a la infancia.

Desde el municipio informaron que hoy, desde las 17, en el playón del Barrio La Estación habrá un chocolate por el Día del Niño, junto con la inauguración de las obras de refacción de este espacio. Mientras que luego se llevará a cabo la presentación de las obras de remodelación de la Plaza ubicada en calles Triunvirato y Tacuarí, del barrio Salvador María del Carril.

A fines de septiembre, Rawson inaugurará la nueva Plaza de los Niños.Las actividades continuarán el 2 de septiembre, a las 19, con la inauguración de las obra de refacción de la plazoleta ubicada en Villa Hipódromo, en calles Paula Albarracín de Sarmiento y Guayaquil. Mientras que el jueves 4 de septiembre, a la 10, comenzará la 2da Jornada Técnica del Espárrago, organizada por el municipio, el INTA y la Universidad Nacional de San Juan. Esta jornada propone actualización y debate para potenciar la competitividad del sector, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles, innovación tecnológica y estrategias de comercialización. La actividad estará dirigida a productores, técnicos, estudiantes y público en general y los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario https://forms .gle/ri3t3GPSVuKykbxz7.

El 4 de septiembre, desde las 19 horas, se realizará el acto oficial por el 83er Aniversario de Rawson, con una gran intervención artística, la inauguración de refacciones y puesta en valor de las obras del Artista Gustavo Pérez Espinoza, además de reconocimientos a inmigrantes y vecinos destacados del departamento. El mismo se llevará a cabo en el Monumento del Cruce de los Andes, Avenida España y República del Líbano.

En tanto que el sábado 6 de septiembre, a las 20 horas, se vivirá una noche de gala con el Festival Nacional de Coros ‘Rawson Nos Une’, que reunirá voces de distintos puntos del país para celebrar la cultura en el Centro de Convenciones Libertadores de América. Esta actividad también se desarrollará al día siguiente, pero en el Auditorio Juan Victoria desde las 18,30.

Finalmente, el día domingo 7 de septiembre, llegará la 2da Edición de la Fiesta del Pan y la Semita en Plaza Bolaños, calle Ramón Franco pasando 6, del Médano de Oro. Desde las 13 se podrá disfrutar de una feria de artesanos y emprendedores, shows artísticos, amasado en vivo y del concurso del mejor Pan y la mejor Semita.

Desde el municipio informaron que se encuentran abiertas las inscripciones para todos los interesados que quieran participar del concurso, con importantes premios en la categoría Pan y Semita. Las mismas estarán habilitadas hasta el viernes 5 de septiembre, y podrán solicitar más información comunicándose al 2644586305.