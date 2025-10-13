Realizan la limpieza de grafitis sobre la montaña en la Quebrada de Zonda Las tareas se realizan hoy y mañana. Piden a los conductores circular por Ruta 12 con precaución.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en el marco del operativo de limpieza 2025-2026 en el Parque Quebrada de Zonda, informa que se inició la campaña de concientización de recursos naturales, “Naturaleza sin Tinta”.

La primera etapa de la tarea es el arenado de los grafitis pintados en en la roca para restaurar la formación geológica Laja, a la vera de la Ruta 12, en el tramo comprendido entre el Jardín de los Poetas y los Jardines de la Hosteria.

La limpieza con máquina de arenado es realizada por el aporte voluntario de la Fundación Pro-Montaña, de Mendoza y su llegada a San Juan tuvo que ver con la iniciativa de las ONG sanjuaninas Verdesierto y Club de Observadores de Aves de San Juan.

Los trabajos comenzaron hoy y se extenderán mañana, por lo que piden precaución a los automovilistas que transitan por Ruta 12.

El director del Parque Quebrada de Zonda, Franklin Sánchez dijo a DIARIO DE CUYO que la restauración de la montaña continuará en otras zonas. En próximas etapas- aún sin fecha- intervendrán en Sendero siete caminos (cabeza del Indio) y senderos del Parque Quebrada de Zonda (Juan Pobre ,callejón Lourdes).

Fundación Pro-Montaña trae los equipos (arenadora y movilidad), mientras que el PQZ contribuye con los materiales y logística para el trabajo de limpieza.