Realizan un operativo inédito de limpieza en el Parque Sarmiento para reducir riegos de incendio Los trabajos incluyen eliminación de material vegetal seco para crear corredores cortafuego tanto dentro como afuera del predio.

La Secretaría de Ambiente lleva adelante un inédito operativo integral de limpieza preventiva en el Parque Presidente Sarmiento, ubicado en el departamento Zonda. Los trabajos se realizan en el límite Oeste del área protegida, clave para evitar la propagación de focos ígneos en la temporada más crítica que arranca con las altas temperaturas. Cabe recodar que en el 2022, este parque fue víctima de un incendio que arrasó con más de 40 hectáreas de pastizales.

La limpieza también se realiza sobre Calle Las Moras, por fuera del Parque Sarmiento.

Cristian Piedrahita, responsable técnico del Parque Sarmiento, dijo que este operativo que lleva adelante Ambiente no tiene precedentes, al menos en esta área protegida. Además, agregó que las tareas se concentran en el sector Oeste del Parque, sobre calle Las Moras, donde se extiende más de un kilómetro de malla perimetral que durante años acumuló material vegetal seco de rápida combustión y propagación. ‘Cabe recordar que el gran incendio del 2022 ingresó por este límite y se propagó rápidamente al interior del Parque, favorecido por los carrizos y totoras secas y la sequía’, dijo Piedrahita.

En este aspecto, el trabajo incluye el despeje de la margen de la calle como también del interior del área protegida, generando un corredor limpio, es decir cortafuego, que permite reducir la presencia de combustible vegetal. Esta medida preventiva cobra especial relevancia en los meses de mayor riesgo como octubre, cuando el viento Zonda aumenta las probabilidades de incendios.

La importancia de estas acciones se vincula directamente con los antecedentes del Parque, que ya sufrió un incendio de gran magnitud en el 2022 que afectó a la flora y a la fauna que habita en el lugar. ‘Mantener despejados los sectores más expuestos es fundamental para proteger la biodiversidad, evitar la expansión del fuego y preservar uno de los pulmones verdes más importantes de la provincia. A estas acciones se suma la permanente capacitación que reciben los agentes de conservación en cuanto a manejo del fuego’, dijo Piedrahita.

El especialista agregó que este operativo se enmarca en las estrategias de conservación que impulsa la Secretaría de Ambiente, con el objetivo de garantizar la seguridad del área y reforzar la resiliencia de los ecosistemas frente a emergencias ambientales. Por este motivo es que también se realizaron tareas de limpieza en callejones internos, complementando las tareas del perímetro, para crear cortafuegos internos.