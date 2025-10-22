Recorren el país en bici y les pasó algo insólito en San Juan por droga: el video Marcos “Paco” Garbarino y Rafael Gagliardi recorren la Argentina en bicicleta con su proyecto “Bajando la 40”. En su paso por San Juan vivieron una jornada llena de imprevistos.

Dos amigos que recorren la Argentina en bicicleta contaron una serie de insólitos episodios que les ocurrieron durante su paso por San Juan. Se trata de Marcos “Paco” Garbarino y Rafael Gagliardi, quienes desde agosto viajan de norte a sur por la Ruta 40 y comparten sus experiencias en redes bajo el proyecto “Bajando la 40”.

En su publicación de su día #40, los jóvenes relataron en un video que atravesaron una jornada llena de imprevistos en el departamento Calingasta. Todo comenzó cuando intentaron refugiarse en el Parque Nacional El Leoncito, pero no los dejaron ingresar por las fuertes ráfagas de viento.

“Nos echaron del parque nacional y terminamos durmiendo en Gendarmería, hasta nos pidieron que seamos testigos de una requisa por marihuana”, contaron entre risas.

Según relataron, habían partido desde Barreal con la idea de acampar en el parque, pero al llegar se encontraron con una alerta naranja por viento, lo que llevó a las autoridades a cerrar el acceso.

Marcos “Paco” Garbarino y Rafael Gagliardi.

“Cuando estábamos a tres kilómetros del parque vimos una barrera que decía no pasar, pero habiendo hecho el esfuerzo de llegar hasta ahí, nos mandamos igual”, explicaron.

Los viajeros contaron que pese a sus intentos de convencer a los guardaparques, tuvieron que regresar.

“Salimos de vuelta a la ruta con un viento terrible. Por suerte, Gendarmería nos dio lugar para dormir ahí a las afueras, a la entrada de un baño. Tiramos nuestros aislantes y bolsas de dormir”, relataron.

Pero el día aún guardaba una sorpresa más: “Estábamos durmiendo una siesta y nos vinieron a levantar para que seamos testigos de una requisa por marihuana. Cosas que le pasan al dúo dinámico”, contaron entre risas al cierre del video.

El posteo rápidamente se viralizó entre los seguidores del proyecto Bajando la 40, que aplaudieron la buena onda de los viajeros y su capacidad para tomarse con humor las adversidades del camino.