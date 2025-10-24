RIM 22, más de ocho décadas brindando seguridad, apoyo humanitario y solidaridad a los sanjuaninos La institución celebra hoy su 85to aniversario, destacando sus valores como el honor , la vocación de servicio y el epíritu sanmartiniano.

En medio de los preparativos del operativo de seguridad para las elecciones legislativas del próximo domingo en las que cumplirá un rol protagónico, el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) ‘Teniente coronel Juan Manuel Cabot’ celebra su 85to aniversario, reafirmando su compromiso con la Patria. Durante más de 8 décadas no sólo desarrolló su misión militar, sino que también se convirtió en un actor clave en tareas humanitarias, de asistencia y solidarias, destacando los valores del honor y del espíritu sanmartiniano.

La unidad fue creada el 1 de enero de 1940 por decreto del presidente Roberto Marcelino Ortiz, y sus cuarteles fueron inaugurados el 24 de octubre de ese mismo año en la localidad de Marquesado, departamento Rivadavia, provincia de San Juan. Desde sus inicios, integró la Brigada de Montaña VIII ‘Brigadier General Toribio de Luzuriaga‘ y se convirtió en un actor clave en el desarrollo militar y social de la región cuyana.

En 1942, a dos años de su creación, pasó a depender del Destacamento de Montaña Cuyo, y se creó un Segundo Batallón con asiento en Barreal, fortaleciendo su presencia en la zona cordillerana. Fue en 1998, que la unidad recibió oficialmente el nombre histórico de ‘Teniente Coronel Juan Manuel Cabot‘, en homenaje al oficial sanjuanino que acompañó al General San Martín en la gesta libertadora y comandó las fuerzas de la Cuarta División del Ejército de los Andes.

Este bautismo fue el que llevó al RIM 22, desde el 2012, a custodiar la Bandera de esa división, símbolo de entrega y sacrificio por la libertad de los pueblos. Esta enseña, conocida como Bandera Ciudadana por no haber nacido en el seno de un regimiento sino en la convicción patriótica de los sanjuaninos, fue confeccionada por las Patricias Sanjuaninas Borja Toranzo de Zavalla, Jacinta Angulo de Rojo y Félix de la Roza de Junco, y acompañó al teniente coronel Cabot en el Cruce de los Andes. Actualmente permanece en el Centro Cívico, custodiada por los soldados de este regimiento.

Más allá de su rol militar, el RIM 22 ha sido un pilar fundamental para la sociedad sanjuanina. Su participación en tareas de apoyo humanitario y asistencia ante emergencias ha sido constante a lo largo de los años. Estuvo presente tras los terremotos de 1944 y de 1977, brindando ayuda inmediata, apoyo logístico y acompañamiento a las familias afectadas. En ambas tragedias, los soldados se sumaron a los esfuerzos de socorro, enfrentando las difíciles condiciones de acceso provocadas por la destrucción de caminos y puentes, y colaborando con el envío de suministros, atención médica y labores de rescate.

Además, el regimiento mantiene una activa cooperación con el Gobierno provincial en acciones solidarias y de asistencia social, reflejando el profundo vínculo que lo une con su comunidad.

Actualmente, la unidad sostiene un alto nivel de instrucción y adiestramiento, desarrollando actividades que fortalecen la preparación física y técnica de su personal. Su binomio soldado-perro de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, debidamente certificado, se encuentra siempre listo para actuar ante situaciones emergencias.

En tanto que el personal de cuadros continúa perfeccionándose en la Escuela Militar de Montaña con destacadas calificaciones, y muchos de sus integrantes obtuvieron las aptitudes especiales de montaña ‘Cóndor Dorado‘ y ‘Cóndor Plateado‘, mientras que varios soldados voluntarios completaron con éxito el exigente Cursillo de Cazador de Montaña con el objetivo de seguir cumpliendo con el compromiso de seguir sirviendo a la Patria con profesionalismo, coraje y espíritu sanmartiniano.