San Juan bajo alerta amarilla por fuerte viento y posible granizo: el detalle de los departamentos que afectará Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la máxima de este jueves sea de 28°C.

Para este jueves 6 de noviembre, se espera la presencia de fuerte viento en diferentes zonas de San Juan. Según lo que marca el Servicio Metorológico Nacional, la máxima trepará hasta los 26°C pero lo que llamará más la atención es que la provincia tendrá viento Zonda en ciertos departamentos y su velocidad se hará sentir con fuerza.

En el Gran San Juan, advierten que el cielo estará mayormente nublado y habrá chaparrones en la mañana mientras que en la tarde tormentas aisladas, para ser fuertes en la noche. El viento provendrá del noroeste, rotará al norte, luego del este y cerrará del sudoeste con velocidades entre 51 a 59 km/h.

También informaron sobre un alerta para gran parte de la provincia y destacaron que en algunos departamentos el Zonda soplará con vigor como es el caso de la precordillera.

Alerta amarilla

Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda

El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Cordillera de Iglesia y precordillera de Jáchal

El área de la cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 120 km/h, especialmente en los niveles más altos.

25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil

MIRA TAMBIÉN Un llamado anónimo y la intervención de 3 efectivos policiales le salvaron la vida a un perro que cayó a un canal y fue arrastrado por el agua

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y zona baja de Pocito, de Rivadavia y de Sarmiento

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.