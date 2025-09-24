San Juan sorprenderá con una propuesta inmersiva en la Feria Internacional de Turismo Se trata de la feria más importante del sector en Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, que tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre, donde la provincia buscará consolidarse como destino turístico y cultural.

Con un atractivo stand que ofrecerá una experiencia inmersiva, San Juan estará presente en la Feria Internacional de Turismo, la más importante del sector en Latinoamérica y una de los cinco más relevantes del mundo, que se llevará a cabo desde el 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural, en Buenos Aires. Lo hará con un enfoque innovador y una apuesta por el creciente turismo astronómico, ofreciendo a los visitantes una experiencia inmersiva.

Bajo el concepto “San Juan: cielo, tierra y energía”, el stand provincial -financiado por el Consejo Federal de Turismo- se convertirá en una ventana al cosmos. Inspirado en los cielos nocturnos y estrellados que caracterizan a la provincia y a la región, el diseño del espacio incorpora gráficos que invitarán a descubrir las maravillas celestes y los paisajes montañosos de San Juan.

Cada visitante podrá sumergirse en un recorrido con contenidos inmersivos y dinámicos pensados para conectar con la esencia de la provincia. Esta experiencia no solo destaca la belleza natural, sino que también promueve la accesibilidad y seguridad para todos los asistentes.

Oferta turística completa y rondas de negocios

El stand sanjuanino, ubicado en el Pabellón Azul (Nº 1340), reunirá a una amplia comitiva de la provincia, incluyendo municipios, agencias, prestadores de servicios, observatorios astronómicos y diversas entidades públicas y privadas, como EPSE, Ministerio de Minería, Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, Paraje Difunta Correa y Parque Provincial Ischigualasto. Los visitantes podrán obtener información detallada sobre excursiones, actividades y servicios turísticos, con la meta de incentivar una futura visita a San Juan.

La participación de San Juan en la FIT también incluye rondas de negocios, un espacio crucial para el crecimiento del sector. En estas reuniones, la provincia se encontrará con más de 50 compradores internacionales, buscando fortalecer la comercialización turística y expandir sus mercados.

También la cultura

Además de la oferta turística, la cultura de San Juan tendrá un espacio destacado. Un escenario musical en la planta alta del stand ofrecerá shows en vivo de artistas sanjuaninos, enriqueciendo la experiencia con la riqueza cultural de la provincia.

Días y horarios para visitar la FIT

El stand de San Juan en la Feria Internacional de Turismo será el Nº 1340 y estará ubicado en el Pabellón Azul (esquina de Avenida J y Calle 11)

Días: sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Horarios: De 14 a 21 para el público general y profesionales, mientras que el lunes 29 y martes 30, será exclusivo para profesionales del sector turístico y funcionará de 10 a 19.