Sanjuaninos ganaron en el Brinco y el Quini 6 Ambas jugadas se hicieron en una agencia de Rawson.

Un apostador sanjuanino resultó ganador en una de las variantes del Quini 6, de acuerdo a lo que informó la Caja de Acción Social de la Provincia de San Juan.

El ganador fue en el sorteo N°3302, lo hizo en la modalidad Tradicional 5 aciertos.

La jugada se hizo en la agencia 984 del departamento Rawson.

Jugó y acertó con los números 05, 19, 28, 39 y 40, sólo fallando el 10. Se alzó con $1.183.472.

Además, otra persona resultó ganadora de un premio del Brinco, en la modalidad “Brinco Junior”, correspondiente al sorteo 1318.

La jugada fue realizada en la agencia 807 de Rawson y el apostador se alzó con $1.291.713. Los número que acertó fueron:08,13,15,23,28, faltándole el 34.