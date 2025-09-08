Luego de la despedida que tuvo agosto con lluvia y frío, septiembre arrancó con temperaturas frescas pero con siestas templadas que se hará una costumbre durante la segunda semana del mes. En este sentido, según el Servicio Meteorológico Nacional, se acercan días agradables y las máximas oscilarán entre 22 y 27 grados.
Además, la nubosidad será variable como la dirección del viento, que elevará la temperatura cuando haya ráfagas del norte, por ejemplo.
Este es el detalle día por día del pronóstico del tiempo en San Juan:
Lunes
- Máxima: 22°C
- Mínima: 8°C
La jornada se presentará con cielo algo nublado y viento del sur, que rotará hacia el sudeste por la tarde-noche.
Martes
- Máxima: 27°C
- Mínima: 8°C
El cielo estará algo a ligeramente nublado y viento del sudoeste, que rotará al noroeste y cerrará del norte.
Miércoles
- Máxima: 25°C
- Mínima: 11°C
El día se presentará con cielo algo nublado a despejado y viento del sudeste, con ráfagas de 51 a 59 km/h en la noche.
Jueves
- Máxima: 24°C
- Mínima: 10°C
El cielo estará despejado y el viento será del sur, que rotará hacia el norte por la tarde-noche.
Viernes
- Máxima: 26°C
- Mínima: 11°C
La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y viento del noroeste, que rotará hacia el noreste por la tarde-noche.
Sábado
- Máxima: 27°C
- Mínima: 10°C
El cielo estará algo nublado y viento provendrá del sector noroeste, que rotará hacia el sur.
Domingo
- Máxima: 24°C
- Mínima: 11°C
El día se presentará con cielo algo nublado a despejado y viento del sur, que rotará al sudeste.