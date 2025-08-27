Se viene la 2° Edición de la Fiesta del Pan y la Semita en el Médano de Oro Se trata de un homenaje popular a la tradición cultural y gastronómica de San Juan. Está previsto que haya stands con artesanos que presentarán sus artesanías y manjares populares. Además, en cuanto a música se refiere, se presentarán artistas departamentales.

Hay tradiciones que son marca resgistrada en los pueblos. San Juan tiene entre sus tradiciones la gastronómica. Y, entre los platos criollos hay un par de elementos que la distinguen: se trata del pan casero y las semitas, que acompañan a los sanjuaninos desde tiempos pretéritos, incluso se presume que desde antes de la época de la colonia.

Pues bien, para honrar esas tradiciones sanjuaninas, la Municipalidad de la Ciudad de Rawson, junto a la Feria de Artesanos y Productores del Médano de Oro, se embarcaron en la maravillosa tarea de rendirle honor a una parte de las tradiciones sanjuaninas y por eso invita a toda la comunidad a participar de la 2° Edición de la Fiesta del Pan y la Semita, un encuentro pensado para disfrutar en familia y poner en valor nuestras tradiciones.

El evento se realizará el domingo 31 de agosto de 2025, a partir de las 13:00 horas, en la Plaza Bolaños del Médano de Oro (Calle Ramón Franco pasando Calle 6).

Según el secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chirino, ‘esta celebración tiene gran importancia para la comunidad sanjuanina, debido al arraigo de las tradiciones que se siguen cultivando, por tal motivo, el organismo que representa apoya las inquietudes de las instituciones que están motivadas para promocionar el trabajo de los emprendedores. Es así que debido al gran éxito de la primera celebración, se decidió multiplicar la cantidad de estos emprendedores rawsinos, para que nadie se quede sin pan, semitas y otros manjares de producción casera, elaborado por las manos de hombres y mujeres del departamento.

A su vez, se encuentran abiertas las inscripciones para todos los interesados que quieran participar del concurso, con importantes premios en la categoría Pan y Semita. Las mismas estarán habilitadas hasta el 29 de agosto, y podrán solicitar más información comunicándose al 264 45 86 305. Además, habrá feria de artesanos y emprendedores, y un variado programa artístico.

LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN DE LA FIESTA DEL PAN Y LA SEMITA

* Maxi Vera

* Almas Medaneras

* Instituto Beirut

* Amasado en vivo

* Instituto Olé Flamenco

* Instituto Rocío

* Javier Lucero