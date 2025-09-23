Semana de la baja visión y del bastón verde: actividades para compartir e informarse Hasta el 29 de septiembre se realizarán diversas acciones en la provincia, organizadas por Baja Visión San Juan en conjunto con organismos públicos y privados, destinadas a visibilizar esta condición y a promover la inclusión de personas con remanente visual.

El próximo viernes 26 de septiembre es el Día de la baja visión y del bastón verde, y de cara a esa fecha, la agrupación Baja Visión San Juan (BVSJ) ha preparado –en articulación con otros organismos e instituciones, públicos y privados- una serie de actividades destinadas a que la población tome conciencia sobre esta condición y a promover la inclusión.

“El 26 de septiembre es el Día del bastón verde y nosotros hacemos una campaña de concientización con actividades todas relacionadas con la baja visión, tratando de mostrar también todas las iniciativas que tenemos dentro del grupo, que se dedica a contener y ayudar a la personas con baja visión y a sus familias”, comentó a DIARIO DE CUYO Natalia Robledo, presidente de Baja Visión San Juan, quien destacó la importancia de la participación de la comunidad toda.

“Queremos llegar principalmente a las personas que no conocen esta condición o por ahí, a falta de información, la ignoran. Entonces este medio, estas actividades son muy importante para poder difundir”, agregó, no sin subrayar algunas de las propuestas, como la que tendrá lugar hoy en la Casa Natal de Sarmiento, Museo Nacional. Allí se reconocerá a las personas voluntarias que participan como narradores del Club de Lectura Ratones de Biblioteca. Además, Robledo adelantó que el viernes próximo, la Casa Natal –dirigida por Lucía González- estará iluminada de verde, en adhesión al Día de la baja visión.

La presidente de Baja Visión San Juan también comentó acerca de la visita al Parque Faunístico. “BVSJ pertenece a un proyecto de extensión de Turismo Inclusivo de la Facultad de Arquitectura junto a la Municipalidad de Rivadavia. En ese marco, asistiremos al Faunístico para analizar la accesibilidad del lugar y proponer diferentes alternativas para personas con discapacidad’, marcó.

Para quienes estén interesados en participar, conocer y colaborar, la grilla es la siguiente:

Martes 23 de septiembre, 17 hs: Celebración de la baja visión y reconocimiento a la importancia de la actividad Ratones de Biblioteca, del Club Ratones de Casa Natal, en la Casa Natal de Sarmiento – Museo Nacional.

¿Qué es la baja visión?

La baja visión es una discapacidad visual persistente -pérdida de visión moderada a grave- que no mejora con el uso de anteojos, lentes de contacto ni tratamientos quirúrgicos. De diferentes orígenes, puede manifestarse como visión borrosa, pérdida de la visión central o periférica, o dificultad para ver en condiciones de poca luz, por ejemplo.

La misma interfiere con la realización de actividades diarias, como leer o conducir, entre tantas otras, por lo cual es importante fomentar la independencia y a la vez la inclusión de las personas con esta condición.

Las personas con baja visión no son ciegas, utilizan bastón verde y requieren un tipo de asistencia diferente.