Son 7 las mujeres que buscan convertirse en la Reina del Adulto Mayor 2025 en Calingasta: cómo hacer para votar a la favorita Mañana, el departamento elegirá a la abuela más bella y carismática entre las postulantes de diferentes localidades.

Antes de celebrar la llegada de la primavera, Calingasta elegirá a su Reina del Adulto Mayor 2025. La elección se realizará mañana a partir de las 19, con la participación de 7 candidatas que representan a diferentes localidades del departamento. El público podrá elegir a su favorita a través de las redes sociales.

Gladys Maya tiene 68 años y representa a Barreal.La comunidad puede votar a su candidata favorita a través de las redes sociales oficiales del municipio. En la cuenta de Facebook se debe dejar una reacción en la foto de la postulante elegida, mientras que en Instagram hay que dejar un me gusta. Hay tiempo de votar hasta las 20 de mañana. La elección popular le sumará votos a las candidatas, aunque no determinaron cuántos

Pilar Alcaide tiene 76 años y representa a Barreal.

La elección se llevará a cabo en el Salón Cultural de Tamberías (excine) y contará con la presentación artística del Centro de Adultos Adulmay y Raíces Vivas, y de la Escuela de Samba ‘Samba Barreal’. Habrá stand de los Centros de Jubilados que compartirán con los presentes sus actividades, productos y creaciones. La entrada es libre y gratuita.