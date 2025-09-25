El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), anunció el segundo sorteo público de viviendas 2025, una nueva oportunidad para las familias sanjuaninas que buscan acceder a la casa propia.
En esta edición, se sortearán 344 viviendas que no habían sido adjudicadas previamente debido al incumplimiento de requisitos, la falta de documentación de algunos postulantes en sorteos anteriores o por ausencia de inscriptos.
Todo lo que tenés que saber del sorteo del IPV
Barrios y viviendas disponibles
- Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)
- El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)
- Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)
- El Jagual – 13 viviendas (Pocito)
- Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)
- Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)
- Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)
Cuántas familias se anotaron
- En esta edición, 28.414 familias se inscribieron para participar del sorteo.
Cuándo y dónde es el sorteo
- El sorteo público se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social.
Cronograma del sorteo
El sorteo comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 13 horas. Luego se dará lugar a la realización del sorteo habitual de la Quiniela de San Juan. Una vez finalizada esa instancia, el proceso se retomará a partir de las 16 horas, continuando con la adjudicación de las viviendas hasta completar el padrón definitivo.
Cómo seguir el sorteo en vivo