El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), anunció el segundo sorteo público de viviendas 2025, una nueva oportunidad para las familias sanjuaninas que buscan acceder a la casa propia.

En esta edición, se sortearán 344 viviendas que no habían sido adjudicadas previamente debido al incumplimiento de requisitos, la falta de documentación de algunos postulantes en sorteos anteriores o por ausencia de inscriptos.

Todo lo que tenés que saber del sorteo del IPV

Barrios y viviendas disponibles

Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)

El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)

Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)

El Jagual – 13 viviendas (Pocito)

Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)

Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)

Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

Cuántas familias se anotaron

En esta edición, 28.414 familias se inscribieron para participar del sorteo.

Cuándo y dónde es el sorteo

El sorteo público se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social.

Cronograma del sorteo

El sorteo comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 13 horas. Luego se dará lugar a la realización del sorteo habitual de la Quiniela de San Juan. Una vez finalizada esa instancia, el proceso se retomará a partir de las 16 horas, continuando con la adjudicación de las viviendas hasta completar el padrón definitivo.

