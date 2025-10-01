Por la convocatoria de espectadores y jugadores, más un clima de camaradería entre competidores, se desarrolló la primera edición del Campeonato de Truco Sanjuanino en El Pinar de forma positiva y que augura chances para que la Municipalidad de Rivadavia, retome la propuesta para abril de 2026.
Esto lo confirmó a DIARIO DE CUYO, el director de Turismo, Cultura y Deportes del municipio Fernando Rezinovski : ‘Estuvo realmente hermoso, fueron todas las parejas citadas y la verdad, pasamos una excelente jornada. Estamos pensando para los meses de marzo o abril del año que viene retomar esta actividad y convocar más participantes para ampliar esta competencia. La gente quedó muy contenta y la recepción muy agradable”, dijo el funcionario.
El fin de semana compitieron 32 equipos y de todas las rondas, quien se consagró como pareja ganadora, Ricardo Donoso y Gastón Quevedo, que obtuvieron $150.000 por el primer premio. Mientras que Jonathan Silva y Jesús Guevara, resultaron ganadores del segundo premio que consiste en $100.000 y el podio fue completado por Santiago Aguiar e Ignacio Paz, que acreditaron el premio de $50.000.
Más allá del juego, el encuentro familiar se dio en un marco distendido y recreativo para amistades y familiares que disfrutaron de las instalaciones abiertas de El Pinar.
Para la animación de la jornada, se contó con la actuación de Juanchi González y su banda.
Debido al éxito de esta primera edición, ya se está planificando la segunda edición del campeonato para 2026, con la expectativa de sumar más equipos y fortalecer este encuentro como una cita obligada en el calendario sanjuanino.
