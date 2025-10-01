Tras el éxito del primer Torneo de Truco en Rivadavia se redobla la apuesta para un nuevo encuentro en 2026 El fin de semana en El Pinar, fue celebrado el certamen con importantes premios para los jugadores. Con una tarde familiar, partidas por parejas y música en vivo, el balance de esta experiencia resultó positiva.

Por la convocatoria de espectadores y jugadores, más un clima de camaradería entre competidores, se desarrolló la primera edición del Campeonato de Truco Sanjuanino en El Pinar de forma positiva y que augura chances para que la Municipalidad de Rivadavia, retome la propuesta para abril de 2026.

Esto lo confirmó a DIARIO DE CUYO, el director de Turismo, Cultura y Deportes del municipio Fernando Rezinovski : ‘Estuvo realmente hermoso, fueron todas las parejas citadas y la verdad, pasamos una excelente jornada. Estamos pensando para los meses de marzo o abril del año que viene retomar esta actividad y convocar más participantes para ampliar esta competencia. La gente quedó muy contenta y la recepción muy agradable”, dijo el funcionario.

El fin de semana compitieron 32 equipos y de todas las rondas, quien se consagró como pareja ganadora, Ricardo Donoso y Gastón Quevedo, que obtuvieron $150.000 por el primer premio. Mientras que Jonathan Silva y Jesús Guevara, resultaron ganadores del segundo premio que consiste en $100.000 y el podio fue completado por Santiago Aguiar e Ignacio Paz, que acreditaron el premio de $50.000.

Más allá del juego, el encuentro familiar se dio en un marco distendido y recreativo para amistades y familiares que disfrutaron de las instalaciones abiertas de El Pinar.

Para la animación de la jornada, se contó con la actuación de Juanchi González y su banda.

Debido al éxito de esta primera edición, ya se está planificando la segunda edición del campeonato para 2026, con la expectativa de sumar más equipos y fortalecer este encuentro como una cita obligada en el calendario sanjuanino.