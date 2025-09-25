Una tarde de cartas, amistades y tradición en Rivadavia Este sábado 27 de septiembre, en El Pinar, se desarrollará el primer circuito del popular juego de cartas argentino. Habrá 32 parejas que buscarán ganarse varios premios en efectivo.

La Municipalidad de Rivadavia invita a disfrutar en familia y con amigos, para los amantes del más popular y tradicional juego de cartas argentino. Es el Campeonato de Truco Sanjuanino que tendrá lugar este próximo sábado 27 de septiembre en el Camping de El Pinar.

La cita es a las 16 hs. con participación y entrada gratuita. Será una cita imperdible para quienes disfrutan de cantar “falta envido” sin dudar, entre mates y buena compañía.

Después de una convocatoria abierta realizada por la Dirección de Turismo, Cultura y Deportes quien organiza el evento recreativo, logró la participación de 32 parejas (entre hombres y mujeres) a disputar en el certamen por premios para los primeros puestos.

Fernando Rezinovski, a cargo del organismo, dijo a DIARIO DE CUYO que “queríamos hacer esta propuesta hace mucho tiempo con el objetivo de fomentar la actividad turística en el departamento. Además, trabajamos para promocionar a El Pinar como un espacio ideal para la familia y pueda compartir esta actividad”.

“A pesar de no contar con temporada de pileta por la crisis hídrica que estamos atravesando en la provincia, buscamos fomentar otras actividades en el camping, que la verdad está muy hermoso para estar, comer un asadito y que los niños puedan jugar y andar en bicicleta en forma segura”, comentó el funcionario.

Respecto al torneo, la modalidad será por rondas eliminatorias, donde los equipos irán a sorteo para conformar las llaves y realizar las partidas correspondientes.

De manera similar al sistema de torneo del Mundial de Fútbol, cada equipo que supere las fases de eliminación quedarán cuatro, dos para la final y dos para el tercer y cuarto puesto. Los premios consisten en $150.000 para el primero, $100.000 para el segundo y $50.000 para el tercero.

El espacio para el juego será al aire libre. Se dispondrán de mesones y parrilleros para utilizar en las instalaciones del camping.

Habrá también ambientación musical y stand de feria de productos gastronómicos y artesanales.

Como experiencia piloto, si esta primera edición del torneo resultase positiva, habrá nuevas convocatorias para sumar más participantes y posiblemente -se está evaluando- realizar un próximo torneo con 64 parejas.