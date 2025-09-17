Un taller gratuito de acuarelas para celebrar la llegada de la primavera Está destinado a personas mayores de 16 años. Será en el Parque de la Biodiversidad ubicado en El Pinar, a partir de las 15 del próximo sábado 20 de septiembre. También habrá una visita guiada para disfrutar.

La asociación entre las flores y la primavera es inevitable porque, lógicamente, es cuando las plantas florecen y crean paisajes coloridos, Por ese motivo una buena manera de celebrarlo es pintando ese momento único del año, y qué mejor si lo plasmado está vinculado a la flora nativa y a su cuidado para proteger el ecosistema. Así nació la idea desde la Secretaría de Ambiente de llevar adelante una propuesta gratuita -con cupo limitado- que combina arte, naturaleza y conciencia ambiental en el Parque de la Biodiversidad. Se trata de un taller de acuarela botánica de especies nativas destinado a personas mayores de 16 años que se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre a partir de las 15.

De esta manera no sólo se pasará un momento muy agradable sino que además habrá un acercamiento a la flora autóctona a través de la técnica de la acuarela, una disciplina artística que permite observar con detalle las formas, texturas y colores de las plantas. La encargada de guiar a los 30 participantes que podrán sumarse a esta iniciativa es Oriana Soria, estudiante de la licenciatura en Artes Visuales.

La experiencia puede hacerla cualquier persona inquieta que tenga más de 16 años ya que no es necesario contar con conocimientos o experiencia previa. La idea es generar un entretenimiento que sirva como excusa para aprender sobre las especies locales, su importancia ecológica, mientras desarrollan una práctica creativa y expresiva.

Además, se brindará una visita guiada por los distintos sectores que componen el paisaje protegido Parque de la Biodiversidad.

Para participar de esta actividad no se requiere conocimientos previos en pintura y la propuesta busca no sólo despertar el interés por las artes plásticas, sino también promover el respeto y la valoración de la flora autóctona.

La jornada se realizará el sábado 20 de septiembre, a las 15 en las instalaciones del Parque ubicado en el predio El Pinar, en el departamento Rivadavia.

La participación es gratuita, con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszeajwnRc2SBn5GTuafNNrszgkBY1bAZNuI422e_uJlSP4w/closedform