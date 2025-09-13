Una exposición fotográfica mostrará a la comunidad el día a día de la formación de policías y penitenciarios Organizada por la Escuela de Seguridad dependiente de la Universidad Católica de Cuyo, inaugurará el 17 de septiembre y podrá visitarse a lo largo de 30 días, con entrada libre y gratuita.

“La Seguridad también se retrata”. Bajo ese título, el 17 de septiembre inaugurará una interesante exposición fotográfica, que será para la comunidad una suerte de ventana abierta hacia el interior de la Escuela de Seguridad, dependiente la Universidad Católica de Cuyo (UCC). Es que, a través de estas imágenes, la muestra permitirá a sanjuaninos y visitantes conocer las actividades de formación que desarrolla y acercarse al día a día de quienes allí se profesionalizan.

“La idea surge de nuestro deseo de compartir con la comunidad momentos y experiencias vividas por quienes, a lo largo de casi quince años, han cursado sus trayectos formativos en carreras referidas a la Seguridad, tanto policías como penitenciarios y también criminalistas y accidentólogos”, comentó a DIARIO DE CUYO la Dra. Marcela del Carril, secretaria académica de la Escuela de Seguridad.

Tal como informó la profesional, las fotografías del quehacer diario de dicha Escuela tienen como objetivo básico documentar momentos históricos relevantes, situaciones y eventos que conforman su trayectoria. Sin embargo, “dada la importancia que la imagen tiene en la actualidad”, es que consideraron montar esta exposición con el fin de “comunicar ideas, emociones y experiencias, generando un impacto visual y emocional en el espectador”, permitiendo además “la construcción de un imaginario colectivo y la transmisión de conocimiento a través del tiempo”.

“Efectivamente es una muestra fotográfica, que permite conocer y reflexionar sobre la formación de generaciones de profesionales en seguridad, siendo punto de contacto con la comunidad de San Juan”. Dra. Marcela del Carril, secretaria académica de la Escuela de Seguridad

De este modo, quienes se acerquen al salón de usos múltiples de la UCC se encontrarán con más de 30 fotografías “que los llevarán a compartir momentos significativos de quienes se han formado para brindar seguridad a los ciudadanos”. Las mismas, señalaron, fueron tomadas por alumnos, periodistas y personal de extensión universitaria.

La muestra permanecerá abierta a la comunidad por 30 días a partir del 17 de septiembre y podrá visitarse en horario de 16.30 a 20:30 h, en el aula del SUM de la Universidad Católica de Cuyo, con entrada libre y gratuita.