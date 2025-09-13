Día del Programador “E404:D256” y un festejo especial solo para entendidos Este sábado 13 de septiembre estudiantes y docentes vinculados al mundo de la informática y la tecnología, compartirán una jornada especial de juegos, actividades recreativas, charlas y talleres en el Complejo Universitario Islas Malvinas de la UNSJ.

Hoy, jóvenes estudiantes de informática tendrán una manera especial para celebrar el Día del Programador en las instalaciones del Comedor Juan Gutiérrez de la Universidad Nacional de San Juan, con acceso libre y gratuito para todo público. Esta iniciativa es una propuesta de la Asociación de Estudiantes de Informática (ASEIN) y cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan.

Bajo el nombre de ASEIN es D256, el evento no solo será exclusivo para quiénes estén vinculados al mundo de la tecnología o las ciencias informáticas, también es abierto para todo público que le guste o le interese esta temática. Para esta convocatoria, habrá una jornada de juegos, talleres, charlas e intercambios entre entusiastas en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) ubicado en Rivadavia (Meglioli antes de Ignacio de la Roza).

Esta celebración tendrá la participación de la Academia Turing quienes acompañarán con actividades de su evento llamado E404. De la fusión de ambos eventos resulta el llamativo nombre “E404: D256 Not Found”, que refiere a que se produjo un Error 404 en el navegador web indicando que la página web llamada D256 no fue encontrada.

El Día del Programador tiene como objetivo principal celebrar y visibilizar el rol clave de quienes desarrollan y crean software. Además, con esta iniciativa, se busca fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales, estudiantes y entusiastas de la programación. Y también, promover el aprendizaje continuo, la innovación tecnológica y el desarrollo de la comunidad local de programadores.

La participación es gratuita, pero se solicita realizar un pre-registro online en este enlace.

¿Por qué se celebra el Día del Programador?

El Día del Programador se celebra el día número 256 del año (D256), que suele coincidir con el 13 de septiembre en años no bisiestos y el 12 de septiembre en años bisiestos. El número 256 no es casual: representa la cantidad de valores distintos que pueden almacenarse en un byte de 8 bits (2⁸ = 256), una cifra icónica para todo programador. El origen de esta celebración se remonta a Rusia, donde en 2009 fue reconocido oficialmente como día nacional mediante un decreto firmado por el entonces presidente Dmitri Medvédev, él mismo ex programador. Desde entonces, la comunidad tecnológica internacional adoptó la fecha como símbolo de reconocimiento a la labor de los programadores. En Argentina, el Día del Programador ha ganado fuerza en los últimos años gracias al crecimiento del ecosistema tecnológico, el surgimiento de polos de desarrollo, las políticas de formación digital y el impulso de comunidades de software libre y startups. Universidades, organizaciones civiles, empresas de tecnología y grupos de usuarios realizan actividades de difusión, charlas, hackatones y talleres para celebrar este día y seguir fortaleciendo el tejido digital argentino.

Para hoy se tiene pensado las siguientes acciones o desafíos

Hello World: competencia en la que los programadores deben crear un código funcional de “Hola Mundo”, pero con la dificultad extra de que la computadora se comporta de manera caótica: gira, cambia las teclas y altera el funcionamiento normal, volviendo el reto tan divertido como desafiante.

Programador vs QA: dinámica en la que un participante asume el rol de programador y debe dar instrucciones exactas a quien actúa como QA para realizar una tarea sencilla. La clave está en la precisión, cualquier ambigüedad genera errores, mostrando de forma lúdica la importancia del detalle en el trabajo en equipo.

Torneo de videojuegos: Se realizará una competencia con juegos populares utilizando una PlayStation 2 que será proyectada en una pantalla gigante.

Videojuegos a la carta: Habrá máquinas de Arcade con más de 100 juegos disponibles para que todos los participantes puedan divertirse con juegos de los años 90.

Juegos tradicionales: es uno de los segmentos más queridos porque se trata de los clásicos juegos de mesa, donde se podrá disfrutar del Ping Pong, el Jenga Gigante, el Ajedrez, entre otros.

Humanos vs Zombies: Por primera vez en la provincia se realizará una adaptación del famoso juego universitario Humanos vs Zombies. Este es un juego de estrategia en equipos y se desarrolla en espacios abiertos, en nuestro caso en algunos lugares específicos del CUIM. La mecánica del juego consiste en que un grupo de humanos debe lograr recolectar objetivos mientras intentan sobrevivir al ataque de hordas de zombies. Los zombies comienzan silenciosamente su cacería en cuanto se elige al paciente 0, quien será el que infecte a los humanos y reúne un ejército de zombies. Gana el equipo (Humanos o Zombies) que logre tener la mayor cantidad de supervivientes de su especie. En este video, se puede ver un ejemplo de cómo se juega.

Martín Gómez, referente de la Asociación de Estudiantes de Informática, entidad que organiza estas actividades, habló con DIARIO DE CUYO sobre la importancia de este día para la comunidad de programadores sanjuaninos.

“Nuestro propósito justamente es visibilizar la acción de los programadores, que nos conozcamos las caras, que no solo los estudiantes universitarios estén presentes, también de otros institutos o centros de aprendizaje, en el que compartimos la pasión por esta carrera profesional. Que también entendamos que somos una comunidad y que esté abierta al público en general”, dijo el estudiante. Y por otro lado, “poner en foco en el trabajo en equipo, en las capacidades que podemos desarrollar intercambios de conocimientos y experiencias colectivas”, destacó Martín.

Por la cantidad de formularios de inscripción completadas, estiman desde la asociación que posiblemente reciban la asistencia de más de 80 participantes, con lo cual significaría un gran éxito para esta celebración ya que es la primera vez que se realiza en la provincia con estas características.

DATO

Día del Programador. Sábado 13 de septiembre de 10 hs. a 14 hs. en el Comedor Juan Gutiérrez del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM / Av. Ignacio de la Roza y Meglioli – Rivadavia).