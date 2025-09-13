Emiten alerta por viento Zonda: cuándo y dónde se hará sentir el fenómeno Además, desde Protección Civil dieron recomendaciones para tener precaución.

La Dirección de Protección Civil informaron que, durante la tarde de este sábado 13 de septiembre, se prevé la ocurrencia de viento Zonda en los sectores de Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además, ampliaron la zona a la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda, por lo que emitieron alerta amarilla.

El área será afectada por viento del oeste con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Qué pasará en la tarde con el ingreso del Sur

El viento Sur llegará entre las 20 y 21 horas de este sábado con velocidades entre 25 y 35 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65km/h, tal como lo explicó en sus redes sociales “La chica del clima”, quien no ha fallado en el análisis del tiempo. También sostuvo que los departamentos afectados serán 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes

• Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

• Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

• Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas.

• No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.)

• Tener siempre a mano linternas cargadas.

Asimismo, Protección Civil recuerda que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto. Por tanto, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos:

• Evitar arrojar colillas de cigarrillos en alta vegetación ya que en época de Zonda hay mucha sequedad.

• Evitar arrojar basura en campos de vegetación porque entre la basura puede haber algo inflamable que genere incendios.

• Evitar hacer fogatas o algún otro tipo de fuego cerca de lugares agrícolas que son susceptibles a que se produzca incendio forestal.

• Es necesario ser consciente de que los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar

• Quienes viven en el campo, deben liberar los alrededores de la casa haciendo callejones amplios mayores a 5 metros para que quede solo tierra y así evitar que por propagación de fuego se dañe la casa.

• En cuanto se detecte humo llamar a Bomberos y tratar de tener un plan de contingencia en caso de incendio para las personas que viven en el campo: llamado a bomberos y evacuación, como primeras medidas

MIRA TAMBIÉN Bomberos sofocó un incendio de grandes dimensiones en el límite de Rawson y Pocito

• Ser consciente de que quemar hojas o basura está prohibido por ley. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911.

Números habilitados ante cualquier emergencia:

• 911

• 103 Protección Civil

• 100 Bomberos