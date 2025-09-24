Ya se palpita la FNS: arrancó la elección de las Emprendedoras del Sol en los departamentos, y con novedades para las ganadoras En esta edición también habrá capacitación y coaching para quienes obtengan el segundo lugar.

La Fiesta Nacional del Sol 2025 comenzó a palpitarse con la elección de las Emprendedoras del Sol en los departamentos que ya comenzó. Desde el Ministerio de Producción dijeron que esta instancia finalizará el 30 de septiembre y que, a partir de ahí, comenzará la etapa de capacitación y de coaching que incluirá novedades. Federica Mariconda, miembro del comité organizador de la elección provincial de la Emprendedora, adelantó que este año también se capacitará a las candidatas departamentales que obtuvieron el segundo lugar. Cabe recordar que este año, son 449 las mujeres que se inscribieron para participar del certamen departamental.

‘El concurso Emprendedora del Sol, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, busca reconocer, fortalecer y potenciar los proyectos liderados por mujeres, destacando su aporte a la economía provincial, la innovación y el desarrollo social y productivo. Por eso, el Gobierno no sólo decidió este año aumentar el monto de los premios, sino también que la capacitación sea para las dos elegidas en los departamentos’, dijo Federica Mariconda, quien agregó que el año pasado, este beneficio sólo fue para las 19 candidatas que participaron de la elección provincial. Y que con esta apertura se busca fortalecer el espíritu emprendedor.

La etapa de capacitación, según el cronograma oficial, arrancará después del 1 de octubre, fecha en la que está previsto dar a conocer el nombre de emprendedoras elegidas, en primer y segundo lugar, en los 19 departamentos. Está previsto que los contenidos sean similares a los que se dieron el año pasado y que abarcaron conceptos de emprendedurismo, aplicación de técnicas de pensamiento lateral, análisis de riesgos, experiencias y desafíos para emprender, factibilidad y comercialización, oratoria y coaching motivacional.

Ya en la recta final, el 17, 18 y 19 de noviembre se realizará la evaluación de proyectos por el jurado provincial. Y el 22 de noviembre se llevará a cabo el anuncio y la premiación de la Emprendedora del Sol 2025. Cabe recordar que este año, las participantes accederán a aportes no reembolsables (ANR) destinados a impulsar sus proyectos. Habrá $2.000.000 para el primer puesto en cada municipio, y otro de $1.500.000 para el segundo puesto. Mientras que el premio para la ganadora a nivel provincial será de $7.000.000, 2 millones más que en el 2024.