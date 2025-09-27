Zonda celebra el Día del Estudiante con la elección de Reina y Rey: enterate cómo participar de la elección Los festejos se realizarán mañana, en la Plaza Filomeno Atampiz, donde también se elegirá a los mejores talentos y a la Reina de Personas Mayores.

El municipio de Zonda celebrará a lo grande la llegada de la primavera y el Día del Estudiante. A las actividades recreativas le sumará la elección de la Reina y Rey de la Primavera, entre más de 30 candidatos, entre varones y chicas. Los festejos se realizarán en la Plaza Filomeno Atampiz, con otras actividades pensadas para toda la familia y elecciones.

Desde el área Juventud del municipio de Zonda dijeron que son 11 los varones que se postularon para Rey de la Primavera, mientras que son 20 las chicas que buscarán convertirse en la Reina. La elección se realizar con la participación de un jurado y también de la gente. A través de las redes sociales del municipio se podrá votar al candidato o candidata de preferencia. Sólo hay que darle me gusta a la foto. De esta manera, se le sumará un voto extra a su favor.

Cabe recordar que Zonda no es el único departamento que festejará el Día de la Primavera este fin de semana. También lo hará Chimbas.

Los festejos de la llegada de la primavera también incluirán otros certámenes en los que podrán participar vecinos de todas las edades. Uno es el Concurso de Talentos, destinado a hombres y mujeres de todas las edades que tenga habilidad o destreza en el canto, baile, malabares o en cualquier otra actividad artística, deportiva, circense, etc. A este certamen se sumará la elección de la Reina de Personas Mayores de Zonda que representará al departamento en la elección provincial.

Está prevista que las actividades arranquen a partir de las 14, en la Plaza Filomeno Atampiz, con juegos y entretenimientos para toda la familia. También habrá competencias y entrega de premios. Durante toda la tarde, diferentes artistas locales subirán al escenario para brindar un show que hará bailar a todos. Se contará con la actuación de La Divina, Los Sudokas y La Banda de Lema. Cabe recordar que la entrada es libre y gratuita.