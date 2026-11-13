CASEMI celebró su cena anual en el Club Amancay con un balance positivo y grandes expectativas para la minería sanjuanina

En una noche de celebración, camaradería y balances, la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI) realizó este viernes su tradicional cena anual en las nuevas instalaciones del Club Amancay. El encuentro reunió a autoridades, empresarios, socios y referentes del sector minero sanjuanino, quienes compartieron una velada especial para despedir un año de importantes avances y proyectar los desafíos que vienen.

La convocatoria fue una muestra del crecimiento que ha experimentado la institución en los últimos años. Así lo destacó su presidente, Juan Pablo Delgado, quien hizo un balance positivo del presente y puso el foco en las oportunidades que se abrirán para San Juan a partir del desarrollo de nuevos proyectos mineros.

"Este año se han hecho las bases de lo que va a ser la minería de San Juan en los próximos 50 años. Se han generado leyes necesarias para que las inversiones estén y aparezcan. La definición de varios proyectos importantes le va a traer a San Juan un cambio de la matriz productiva y para nosotros los prestadores de servicios es muy importante", expresó Delgado en diálogo con Diario de Cuyo.

En ese sentido, el presidente de CASEMI sostuvo que el sector atraviesa un momento clave y que los empresarios sanjuaninos tienen por delante un desafío de gran magnitud. La llegada de una nueva etapa de desarrollo minero exigirá preparación, capacidad de respuesta y compromiso por parte de las empresas locales.

"El desafío que tenemos como empresarios es muy grande. Creo que hay que estar a la altura de las circunstancias porque todo lo que va a implicar esta gran minería que se viene, creo que van a ser lindos problemas los que se nos asignan", señaló.

Pero la noche también tuvo un significado especial para la Cámara desde lo institucional. Delgado recordó los comienzos de su gestión, cuando CASEMI contaba con alrededor de 100 socios, y comparó aquella realidad con el presente, en el que la entidad reúne a más de 400 empresas y asociados.

"Esto es fruto del trabajo que venimos haciendo año a año. La Cámara ha tenido un gran crecimiento. Hoy son más de 400 socios, nos acompañan muchas empresas y creo que es importante porque la Cámara tiene un rol fundamental en esta minería que se viene: tratar de buscar la mayor cantidad de oportunidades para los socios", remarcó.

Con una importante convocatoria y un clima de entusiasmo, la cena anual se convirtió en una oportunidad para reconocer el camino recorrido, fortalecer vínculos y renovar expectativas frente al escenario que se abre para la actividad minera en la provincia.

Entre brindis, encuentros y conversaciones, CASEMI celebró no solo el crecimiento alcanzado, sino también el protagonismo que aspira a tener en la nueva etapa de la minería sanjuanina. Una noche para agradecer, compartir y mirar hacia adelante, con la expectativa de que los próximos años traigan nuevas oportunidades para las empresas y los trabajadores locales.

Juan Pablo Delgado, presidente de CASEMI

Pablo Dellazopa, Juan Pablo Delgado, Ministro de Minería Juan Pablo Perea, Juan Franco Badaloni y Federica Mariconda

Ariel Zabala, Lilia Rosselot, Cristian Gonzales (presidente de CASETi), María Belen Figueroa y Facundo Ribeyrolles

Aníbal Fuentes y Miguel Ajulles

Paula Sousa y Eduardo caputo, secretario de CASEMI

Eugenia Martínez, Mauricio Bacha, Fabian Clement y Facundo Bonora

Matías Gonzales, Federica Mariconda, Enrique Ribbert Slotosch, Juan Franco Badaloni, Andrés Montes y Pablo Dellazopa

Fabricio Pugliese, Tania Ventura, Santiago Gil, Dario Schmitt y Maximiliano Strambach

Leonardo Costa,Paulo Heredia, Pablo Trias, Gastón Chaues, Malena Becerra y Juan Pablo Cruz

Martín Burlo, Fernando Pacheco Martel y Santiago García