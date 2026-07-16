Murió Joaquín Cabrales a los 32 años: el emotivo adiós de su primo Martín

La familia vinculada a la histórica empresa de café Cabrales atraviesa un profundo dolor por la muerte de Joaquín Cabrales , quien tenía 32 años. La noticia fue confirmada públicamente por su primo hermano Martín Cabrales, presidente y CEO de la compañía marplatense, mediante una emotiva publicación en Instagram.

Joaquín falleció el 14 de julio y era uno de los miembros más jóvenes de la reconocida familia. Hasta el momento, sus allegados decidieron mantener en reserva las causas de la muerte.

Era hijo de José Manuel Cabrales y Mónica Pazos. Había estudiado en el Holy Trinity College de Mar del Plata y residía en esa ciudad, donde su apellido está estrechamente ligado a la tradicional compañía cafetera fundada en 1941.

Aunque mantenía un perfil personal alejado de la actividad pública de la empresa, en sus redes sociales compartía momentos de su vida cotidiana y numerosos viajes junto con amigos. Entre esas imágenes aparecía su paso por el Mundial de Qatar 2022.

Una de sus últimas apariciones públicas había sido en febrero de 2024, cuando acompañó a su familia durante el reconocimiento otorgado a Martín Cabrales como vecino destacado de Mar del Plata.

La emotiva despedida de Martín Cabrales

Martín Cabrales despidió a su primo hermano con una fotografía y un sentido mensaje en sus redes sociales.

El empresario publicó una fotografía de Joaquín y expresó el dolor por la pérdida de quien describió como su primo hermano más chico.

“Hoy despido con mucha tristeza a mi querido primo hermano”, escribió Martín. Luego cerró su mensaje con una frase cargada de afecto: “Vuela alto, Joaco; siempre vivirás en el corazón de toda la familia”.

También deseó que pudiera descansar junto con su padre, conocido familiarmente como Coco, y sus abuelos. Tras la publicación, las redes sociales de ambos comenzaron a recibir numerosos mensajes de acompañamiento y condolencias por la prematura pérdida.