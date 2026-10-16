Sanidad Vegetal advierte riesgo elevado de peronóspora en los viñedos de San Juan

La Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos (DSVAyA) advirtió este viernes que las condiciones climáticas de las últimas semanas en San Juan —alta humedad relativa, presencia de lluvias, rocío y temperaturas moderadas— elevan el riesgo de aparición y desarrollo de la peronóspora o mildiu de la vid (Plasmopara vitícola) en los viñedos de la provincia.
La enfermedad está causada por un microorganismo similar a un hongo y presenta un alto potencial destructivo. Afecta todas las partes verdes de la planta —hojas, brotes y racimos— y puede comprometer tanto la producción actual como la de las próximas campañas, según precisó el organismo.
Cómo identificar los síntomas
En las hojas jóvenes, la enfermedad se manifiesta con manchas aceitosas en el haz, de bordes difusos, que luego se tornan cloróticas y finalmente necróticas, de color pardo. En las hojas maduras las lesiones son similares, aunque quedan limitadas por las nervaduras. En el envés puede observarse un micelio de aspecto algodonoso y blanquecino, visible especialmente en condiciones de alta humedad. En las inflorescencias, el avance de la enfermedad provoca aborto de flores, menor tamaño de bayas y deformación del raquis, que adquiere un color verde grisáceo y una forma de ese.
Medidas de prevención
Desde la DSVAyA recomendaron realizar aplicaciones preventivas con fungicidas, mantener una buena aireación de la canopia mediante la poda en verde, evitar el exceso de fertilización nitrogenada y de riego durante los períodos críticos de alta humedad, mantener bajo el nivel de malezas y monitorear con frecuencia los viñedos, en particular en las zonas con antecedentes de la enfermedad. Según el organismo, estas acciones contribuyen a disminuir el impacto de la peronóspora sobre la producción.
El organismo recomendó además consultar con un ingeniero agrónomo de confianza para seleccionar el producto fitosanitario autorizado según la normativa vigente, respetar las indicaciones de aplicación del producto elegido, utilizar el equipo de protección personal y verificar el pronóstico del tiempo antes de pulverizar.
Créditos para la compra de fitosanitarios
En paralelo, Fiduciaria San Juan puso a disposición de los productores una línea de créditos para la adquisición de agroquímicos, con un monto de hasta 30 millones de pesos por solicitante. De ese total se autoriza una porción en efectivo de hasta 10 millones de pesos, con un límite equivalente a una nómina salarial o a diez sueldos mínimo vital y móvil, el que resulte mayor. El financiamiento se devuelve en 18 meses, con tres meses de gracia de capital, a una tasa equivalente al 60% de la tasa Badlar anual, que actualmente se ubica en 13,2%.
Los productores vitícolas que necesiten asesoramiento pueden dirigirse a las oficinas de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, en avenida Benavidez 8000 (oeste), departamento Rivadavia, o comunicarse a los teléfonos 2645252723 y 2646239867.