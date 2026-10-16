Sanidad Vegetal advierte riesgo elevado de peronóspora en los viñedos de San Juan

Ante las condiciones climáticas actuales, el organismo recomendó aplicaciones preventivas con fungicidas y recordó la línea de créditos para fitosanitarios de Fiduciaria San Juan.

El avance de la peronóspora sobre los racimos puede traducirse en una pérdida directa de producción, advirtió la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos.

La Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos (DSVAyA) advirtió este viernes que las condiciones climáticas de las últimas semanas en San Juan —alta humedad relativa, presencia de lluvias, rocío y temperaturas moderadas— elevan el riesgo de aparición y desarrollo de la peronóspora o mildiu de la vid (Plasmopara vitícola) en los viñedos de la provincia.

La enfermedad está causada por un microorganismo similar a un hongo y presenta un alto potencial destructivo. Afecta todas las partes verdes de la planta —hojas, brotes y racimos— y puede comprometer tanto la producción actual como la de las próximas campañas, según precisó el organismo.

Cómo identificar los síntomas En las hojas jóvenes, la enfermedad se manifiesta con manchas aceitosas en el haz, de bordes difusos, que luego se tornan cloróticas y finalmente necróticas, de color pardo. En las hojas maduras las lesiones son similares, aunque quedan limitadas por las nervaduras. En el envés puede observarse un micelio de aspecto algodonoso y blanquecino, visible especialmente en condiciones de alta humedad. En las inflorescencias, el avance de la enfermedad provoca aborto de flores, menor tamaño de bayas y deformación del raquis, que adquiere un color verde grisáceo y una forma de ese.

Medidas de prevención Desde la DSVAyA recomendaron realizar aplicaciones preventivas con fungicidas, mantener una buena aireación de la canopia mediante la poda en verde, evitar el exceso de fertilización nitrogenada y de riego durante los períodos críticos de alta humedad, mantener bajo el nivel de malezas y monitorear con frecuencia los viñedos, en particular en las zonas con antecedentes de la enfermedad. Según el organismo, estas acciones contribuyen a disminuir el impacto de la peronóspora sobre la producción.

El organismo recomendó además consultar con un ingeniero agrónomo de confianza para seleccionar el producto fitosanitario autorizado según la normativa vigente, respetar las indicaciones de aplicación del producto elegido, utilizar el equipo de protección personal y verificar el pronóstico del tiempo antes de pulverizar.