Fotos: colaboración Carina Iribarren y Claudia Páez



¿Qué más se puede pedir en estos días de julio que acurrucarse por un largo rato y a cualquier hora del día, debajo de una manta tejida, super abrigadita y suave? No debe haber nada mejor en todo el planeta y sus alrededores. Al menos para todos aquellos a los que un ratito de modorra no les viene nada mal.



Claro que para lograrlo, entre otras cuestiones fundamentales -como el tiempo libre por ejemplo- hace falta tener a mano una de esas mantas de última moda, conocidas como Mantas XXL (por el material grueso con las que están hechas) o mantas nórdicas, referencia geográfica que tiene su razón de ser: los países boreales (que comprenden cinco estados europeos con Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, además de las regiones autónomas de Islas Feroe, Groenlandia y Aland) tienen la temperatura más baja del mundo porque más de la mitad de su territorio está formado por capas de hielo e icebergs. Es por eso que históricamente sus habitantes se han destacado por buscar la mejor forma de abrigarse. De hecho, se dice que son pioneros en la ropa de cama, especialmente los endredones y las mantas.



Y si bien en San Juan estamos lejos de los fríos nórdicos, las bajas temperaturas se hacen sentir. Para paliar el frío y servirse de las ideas de los que saben, hay al menos en la provincia, dos emprendimientos donde se enseña a hacer estas mantas: la tejedora Carina Iribarren por un lado y por otro la dupla conocida como Las Paulas que integran Claudia Chávez y Fabiana Jácamo. Ambas coinciden que son sencillísimas de hacer y que en tan sólo una mañana o una tarde, se puede tenerlas listas para estrenar. Al menos esa es la metodología de ambas. (ver Para saber más).



Una particularidad de estas mantas es que sólo hay que contar con la lana para tejerla, ya que no se necesitan otros implementos extras, como agujas de tejer por ejemplo. Se tejen anudando la lana con las manos y los brazos. En el caso de las tejedoras sanjuaninas, ellas mismas venden el material que traen en Buenos Aires. Entregan la cantidad necesaria y enseñan la técnica. Inclusive las tejen a pedido por si el interesado no tiene ganas de tomarse la molestia de hacerlas por sí mismo y hasta venden la lana por si, una vez aprendidos los secretos, quieren hacer otros tejidos en casa, sin necesidad de una guía maestra.

Los secretos de estos tejidos

*Para que se usan

Se pueden poner como decoración a los pies de la cama o y de paso usarla como manta de abrigo en las noches más frías pero también se pueden tener sobre cualquier sillón o sofá. Como son tan vistosas, es interesante dejarlas a la vista sobre el respaldo o dobladas en un cesto a mano para usarlas cuando sea necesario.

Inclusive según el tamaño que se teja, también se podrá usar como alfombra.

Se comercializa una lana gruesa especial, que da la sensación de plush por su suavidad, que es ideal para hacer almohadones o detalles para las mantas como flores o borlas decorativas.

*Cuidados y limpieza

Hay que tener en cuenta que la lana que se utiliza es una fibra natural hecha del pelo de animales, de ahí que abrigue tanto. Pero por la misma razón, hay que tener algunos cuidados para mantener las prendas en condiciones, especialmente estas mantas que en contacto con el cuerpo y con el ambiente, específicamente el piso, se ensucian más de lo que cualquiera quisiera. Lo mejor es llevarla a la tintorería para que se les haga una limpieza en seco, recomienda Carina Iribarren.

De todos modos, quien quiera lavarla en casa debe hacerlo dentro de una bañera para que quepa completa y pueda estar en contacto con el agua. Hay que lavarlas con agua fría y jabón suave. Hay que evitar retorcerlas demasiado para que los puntos no se deformen. Se recomienda dejar secar al aire libre, en un lugar, extendida.

Si el lavarropas tiene lugar y soporta más peso, se pueden lavar bajo un programa especial para lana o lavado suave.

*Colores y puntos

Aunque se pueden tejer con las manos casi los mismos puntos que utilizando dos agujas, para Claudia Chávez, el punto ideal para tejer las mantas es el jersey porque no toma tanta lana.

Carina Iribarren, además las hace y enseña a hacerlas, con Santa Clara, inclusive con trenzas y hasta con dibujos.

El vellón o lana merino XXL es el tipo de material que se requiere para tejer las mantas. También la lana gala, que da un terminado suave como el plush o piel. Pero más caro, aunque rinde más.

Explican las expertas que depende, en gran medida, de cuán apretado o ceñido se haga el punto o nudo, la cantidad de lana a utilizar. De lo ceñido dependerá los huecos o espacios que queden en la manta. Se calcula que 2 kilos de lana rinde para un pie de cama de 70 centímetros por 1,80 metros o mantas de 90 centímetros por 1,50 metros.

Este tipo de material se consigue en colores naturales como, crudo, chocolate y visón, o en sus versiones teñidas con tonos más llamativos.



PARA SABER MÁS

*En el local de Las Paulas -ubicado en calle España 114 sur en Capital, frente al Centro Cívico- es uno de los espacios donde se enseña. Claudia y Fabiana hacen al menos una clase especial una vez al mes, siempre en la siesta, generalmente los días viernes.

'Nosotras hacemos un seminario que no es ni más ni menos que una clase que empieza a las 15 y termina a las 17:30. En un ambiente cálido y tranquilo, perfumado y acogedor, con un cafecito, mate o refresco de por medio, es un placer venir a tejer y llevarse a casa una de estas mantas. Cualquier persona puede tejerlas porque no tienen complicaciones y nosotras nos ocupamos de explicar el paso a paso y de salvar dudas o de salvar cuando se pasan los puntos. No hace falta tener conocimientos previos. Solo un poquito de paciencia y predisposición. Nuestros talleres son personalizados o de pocas personas'', explica Claudia.

El taller tiene el valor del material que se va a usar. Ellas no cobran por lo que enseñan. Si, por supuesto, venden la lana y dan nociones de cuánto hace falta. Por ejemplo, se necesita, según el cálculo de la profesora de tejido Claudia Chávez, 2 kilos de lana para una manta para una cama de una plaza y 3 kilos para una de 2 plazas. El valor del kilo de lana de color natural es de 1000 pesos y de colores, 1500.

Se las ubica llamando 420-0728 o por Facebook como Las Paulas lanas y tejidos artesanales.

*El taller de Carina Iribarren es otra opción para las personas interesadas en aprender a hacer las mantas XXL.



"Son un boom estas mantas. La técnica con las manos a modo de agujas- es maravillosa, fácil de aprender y realizar. Es una buena alternativa artesanal y son rápidas de resolver'', explica la experta tejedora que ofrece un gran mesón a sus alumnas para que puedan realizar sus trabajos con comodidad. En cada seminario recibe hasta 10 alumnas como máximo para que puedan aprovechar al máximo sus explicaciones y el tiempo de tejido compartido para poder llevarse a casa la manta terminada y lista para usar.



Carina también las enseña a hacer en una sola clase, de entre 2:30 y 3 horas. Sus talleres no sólo se dedican a las mantas XXL sino que también hace clases especiales de atrapasueños, borlas y otros temas especiales. El valor de estos seminarios es de 2000 pesos (con material incluido: 2 kilos de vellón natural por alumna). Esta profe calcula que entre 2018 y 2019 ya ha dado por lo menos 18 cursos sobre este metié.



"Ahora decidí que más allá de juntar a todas las interesadas en un Seminario, si hay alguien que tiene ganas de aprender podemos coordinar y viene a algunas de mis clases particulares, sin necesidad de formar un grupo. Eso sí, necesitamos 10 días previos para poder encargar la lana y tenerla disponible para el día acordado'', indica. Carina tiene disponibilidad los días martes, miércoles y jueves a la tarde o los martes y viernes por la mañana. Para acordar un día de encuentro, basta contactarla por Facebook o Instagram como Carina Iribarren o al celular 2645054074.