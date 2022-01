Las altas temperaturas del veranito sanjuanino alertan a los deportistas y aficionados de la actividad física para sumar cuidados en sus entrenamientos cotidianos. Del mismo modo muchos ponen en duda si comenzar, o no, a moverse en esta época, y así surgen otras dudas al momento de entrenar o iniciarse en alguna práctica deportiva. Pablo Quiroga, profesor de Educación Física, propietario del gimnasio Allena, dio a conocer todo lo que hay que saber para cuidar el cuerpo en esta época del año.



Allena es el único gimnasio móvil de la provincia que en los últimos meses del año estuvo en una plaza pública, además del domicilio particular, con clases que volverán en febrero. A la par ofrece natación para niños, todas actividades supervisadas por Pablo Quiroga y Luciana Puiggros, también profe de Educación Física.



-¿Cuáles son las actividades deportivas o físicas ideales para el verano sanjuanino?



Cualquier actividad que a uno le guste es buena en esta o cualquier otra época, sólo hay que tener en cuenta los horarios en los que se puede hacer, el calor, el sol, la hidratación. Es muy importante tener actividad física todo el año y es lo que siempre aconsejo.



- Con tanto calor ¿cuál es el horario ideal para realizar caminatas, trekking o running?



Normalmente lo que hay que evitar es el horario de la siesta, desde las 13 hasta las 17 aproximadamente, no es conveniente, salvo que lo hagas en un lugar con mucha sombra. En ese rango horario no hay que hacer actividad física al rayo del sol, salvo en pileta. El resto del día a la hora que cada uno pueda.



- Los ciclistas suelen salir a la siesta ¿es aconsejable?



Es una costumbre que se ha instalado entre los ciclistas, y la verdad que no se como hacen para resistir. Creo que es sobreexigirse porque es peligroso salir a la ruta con 40 grados pedaleando a una intensidad alta. Yo no lo aconsejaría, pero se que lo hacen por lo que en este caso sugiero protegerse del sol, hidratarse bien y ser prudente.



- ¿Es mito o realidad que si la temperatura supera los 40 grados no debe realizarse actividad física?



Es un mito, no hay nada científico que lo avale. Sólo se aconseja por una cuestión de densidad del aire, por los golpes de calor, sobre todo si no estás a la sombra o bien protegido puede ser perjudicial. Sabemos que acá los 40 grados suelen ser muy pesados y es recomendable no hacer ejercicio hasta que la temperatura atenúe un poco.



- ¿Cuál es la importancia de la hidratación y nutrición en esta época?



Ambas son claves para la práctica de cualquier actividad física, ya que quien esté bien hidratado tendrá un rendimiento distinto respecto de quien no lo haga, y me refiero a hidratarse no sólo durante el ejercicio, si no también antes y después. La alimentación es vital, comer liviano y sano es fundamental para tener la energía necesaria. No hay que olvidar que para estar saludable los alimentos aportan un 70 por ciento y la actividad física el otro 30.



- ¿Hay actividades más aptas que otras según la edad de cada persona?



No creo que hayan actividades más apropiadas según la edad, sino que hay actividades aptas según las condiciones físicas de cada uno. Por ejemplo si alguien está con sobrepeso, no debe pensar en prácticas que tengan impacto, si no en algo más ameno como caminata, bicicleta, todo dependerá de la morfología y el estado de cada persona. Hay que tener en cuenta si tiene enfermedades o alguna patología que impida realizar algún ejercicio.



- Para empezar el gym o cualquier otra actividad física ¿que hay q tener en cuenta?



Siempre recomiendo hacerse un chequeo general con el médico de cabecera, o en un centro clínico para saber como está nuestro cuerpo, si hay colesterol alto, hígado graso, como está el corazón, un chequeo general para recién comenzar con alguna actividad física en un gimnasio o donde fuere. Claro que debe estar asesorado por un profesional que es quien sabrá que ejercicios debe hacer y su intensidad para optimizar los objetivos a alcanzar.

Mitos y realidades



* Si sos mayor no podes empezar una actividad física. Es falso. Cualquier edad es buena para empezar, siempre es aconsejable realizar ejercicios. Sólo hay que analizar las condiciones físicas y emocionales de cada uno. La evidencia científica demuestra que la actividad física regular mejora la salud y la calidad de vida de los adultos mayores ya que ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares, la artrosis y la hipertensión, entre otras enfermedades frecuentes y es beneficiosa para la salud mental y la función cognitiva. Para este grupo la recomendación es realizar al menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada 5 días a la semana.



* Realizar actividad física es caro. Se necesita ropa deportiva especial y pagar por clases o por el uso de instalaciones deportivas. Es falso: Se puede realizar actividad física prácticamente en cualquier lugar sin costo alguno. No es imprescindible ser socio de un club o un gimnasio para estar activo. Caminar es la actividad física más practicada y recomendada y es totalmente gratuita. Subir escaleras en lugar de utilizar ascensores, cargar las compras y limpiar la casa son buenas actividades físicas complementarias. Además, la mayoría de las zonas urbanas tienen plazas, parques y zonas peatonales públicas para caminar, correr, andar en bicicleta o jugar.



* Realizar actividad física requiere mucho tiempo. Es falso: Según la Organización Mundial de la Salud, 30 minutos de actividad física moderada casi todos los días son suficientes para mejorar la salud y prevenir enfermedades. Estos 30 minutos pueden irse acumulando a lo largo de la jornada: por ejemplo, 10 minutos de caminata a paso rápido en tres momentos del día. La actividad puede incorporarse a la rutina laboral, o doméstica, sin necesidad de buscar un momento especial para realizarla.



* Los niños y niñas tienen mucha energía y están en constante movimiento. No es necesario promover que realicen actividad física porque son muy activos. Es falso: La recomendación internacional indica que los niños y niñas en edad escolar, para tener un desarrollo saludable, deben acumular al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada o vigorosa. La tendencia mundial señala que está disminuyendo la actividad física de niños, niñas y jóvenes, sobre todo en las zonas urbanas y que más de las dos terceras partes de los jóvenes no realizan la actividad física necesaria que garantizar su bienestar actual y futuro.



Fuente: Federación Interamericana del corazón-Argentina



El dato

Allena Gymtruck

Redes sociales

Instagram:@allenagym

Facebook: Allena gym truck