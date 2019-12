Las hebillas volvieron y se imponen en los peinados de las mil y una maneras. Es hora de sacar a la luz esas trabas (como las llamábamos en esos años) y ver como las llevan hoy con cualquier outfit ya que hay desde sencillas hasta las más elegantes para una noche de fiesta. Con pelo suelto, largo, corto, rodetes o recogidos, las opciones son muchas para sumarte a este reto.



Con un recogido

Es muy común ver las hebillas en el pelo suelto pero también quedan muy lindas en recogidos. Por ejemplo, hacerte una trenza cocida, chignon u otro recogido y colocar las hebillas. En este caso, se usaron de dos tipos distinto, aunque las tres tienen perlas.



Con pelo corto



Las mujeres que tienen el pelo corto suelen preguntarse de qué manera pueden peinarse y, solo les sale dejárselo suelto. Sin embargo, las hebillas para el pelo son una forma genial de decorar una simple cola de caballo o un mini rodete. Un modo de generar impacto es disponiéndolas en forma paralela, una abajo de la otra.



Hebillas gemelas

Generalmente, estas hebillas para el pelo se usan una o dos de cada lado. En este look, te proponemos usarlas del mismo costado y, además, sostener tu flequillo largo o un mechón delantero para dar un poco de volumen inesperado.



Con un chignon

Así como hablábamos de un rodete pequeño, también quedan espléndidas con un chignon o rodete grande. No solo sirve para sujetar el cabello sino también para dar un toque especial y diferente. Es decir, a modo de decoración. Pueden ser con perlas, brillos o hasta con flores.



All in a un lado

Si tu idea es llamar la atención, puedes colocarlas de un único lado, como en este caso. Tanto con la raya al medio como de costado, ubica distintas hebillas una abajo de la otra y deja que el pelo del otro lado caiga sobre la cara. Podes jugar con las formas y los tamaños.





Minimalista

Si te gusta la onda de las hebillas para el pelo pero no querés nada muy ostentoso, usar dos clips de un color que contraste con tu tono en un lado de la cabeza puede ser un detalle sutil y bonito. Ella usó apenas dos para sostener el flequillo de lado.





Faux undercut

Esta idea es genial para crear un falso undercut y no tener que pasar por las tijeras. Peina un costado bien plano contra la cabeza y escondelo detrás de otro mechón. Agrega algunos clips para disimular y sumar una decoración.



Con palabras

Las hebillas para el pelo con frases cortas o palabras están muy de moda. No necesitas mucho más para resaltar. Con el pelo suelto, con un rodete, pelo largo o corto te aseguras todas las miradas.



La tradicional

La forma más simple de usar las hebillas para el pelo es una de cada lado con el pelo suelto. Esto sirve, además, para despejar la cara. Se llevan tanto con raya al costado como raya al medio. Siempre deben quedar a la misma altura para una simetría perfecta.

