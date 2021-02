Con las altas temperaturas de la provincia en esta época del año todos sueñan con salir al patio o ir a comer a algún lugar al aire libre, pero no siempre es suficiente para sentirse aliviado del calor, al contrario. Lo que se busca es esa sensación refrescante que no siempre llega, esas ganas de sentir en el cuerpo una brisa marina, unas minúsculas gotas de agua que no mojen y que brinden bienestar. Parece mucho pedir, pero no lo es tanto porque afortunadamente mientras unos sólo sueñan, otros hacen cosas para concretar esos sueños. Así nació en San Juan, un sistema de climatización exterior que se adapta a las necesidades de quienes viven o visitan estas tierras con clima desértico. Se trata de Zonda Fog, un empresa compartida por dos jóvenes ingenieros y emprendedores por naturaleza, quienes se encargaron de crear un software y todo el sistema de refrigeración para espacios al aire libre que consiste, nada más y nada menos, que en bajar la temperatura entre 3 y 8 grados, y brindar una sensación de frescura única, aun cuando las condiciones de temperatura exterior son hostiles. Como si fuera poco, es muy eficiente desde el punto de vista energético porque es de muy bajo consumo, y además usa agua para favorecer la evaporación.



Adriel Rizzato Lede, ingeniero eléctrico, exbecario del Conicet y fundador de Zonda Fog, fue quien comenzó con la idea impulsado por el chef Mariano Carmona, propietario del Petit Bristot La Madeleine, quien le sugirió si no se animaba a poner en práctica un sistema de este tipo que él había visto en Europa para instalar en el patio del restaurante. Coincidentemente, Adriel lo había conocido en Andalucía, España, zona con un clima similar al de San Juan, donde esta tecnología es muy popular. Tomó la posta, transformó su casa en un laboratorio, diseñó junto a su socio Raúl Lozada -Ingeniero Civil Hidráulico, Consultor Senior en hidráulica y sistemas de desmineralización de agua- un software especial para su manejo. Así el Patio de la Alianza Francesa -donde funciona La Madeleine-, ya goza de este sistema que cumplió con las expectativas, y ahora está en la segunda instancia que es la etapa de comercialización.

El patio de La Madeleine -Alianza francesa-, es el primero en contar con un sistema de climatización exterior totalmente hecho en San Juan.

Refrigeración evaporativa



Técnicamente este proceso se denomina "refrigeración evaporativa", y es "ideal para climatizar zonas exteriores en climas secos y calurosos como el de San Juan ya que un sistema convencional de enfriamiento sería insostenible por su consumo eléctrico, ineficiencia y altos costos operativos y de mantenimiento, que de cualquier forma no lograría resultados auspiciosos", explica Adriel.



Este tipo de climatización, se produce por el efecto de enfriamiento proporcionado por la evaporación del agua -aprovechando la entalpía de vaporización-. Es decir que el agua pasa del estado líquido al gaseoso en la corriente de aire, reduciendo la temperatura, al tiempo que incrementa la humedad del aire.



"Consiste en nebulizar o proyectar gotas de agua potable en estado líquido, a alta presión para que sean dispersadas por el aire, absorbiendo calor del ambiente y pasando a estado gaseoso, por lo que se obtiene la sensación de frío. El efecto sobre las personas es una brisa de aire fresco que no moja y ayuda a pasar las intensas temperaturas del verano permitiendo estar en zonas exteriores cubiertas de confort. Según las condiciones ambientales, se puede reducir la temperatura entre 3 y 8 grados Celsius en la zona tratada, creando un microclima muy confortable", agrega el ingeniero.

El sistema



Para instalar el sistema Zonda Fog hace falta una bomba de alta presión que impulsa el agua potable con un caudal fijo según el diseño, y abastece a partir de un tanque de reserva, previo filtrado. Seguidamente se distribuye el agua a presión por una tubería a la que se van conectando las boquillas de vaporización (o foggers). Estas terminales hacen que el agua se disperse de forma micrométrica, favoreciendo su evaporación. Al mismo tiempo disponen de una válvula antigoteo, para evitar goteos no deseados cuando la bomba se detiene.



Para que esto funcione a la perfección posee un controlador conectado a internet de forma inalámbrica que automatiza los arranques y paradas del sistema -pulsos de funcionamiento.



"El controlador se comanda desde un dominio web mediante un programa de desarrollo propio, al que se puede acceder desde una PC o dispositivos Android/iOS con conexión a internet. Se conecta a una red inalámbrica -WiFi-, y a través de internet, recibe y actualiza el modo de operación deseado. Se pueden configurar distintas duraciones del pulso de funcionamiento del sistema que van de 10 a 20 segundos-, y distintas frecuencias de repetición -entre uno y cuatro minutos-. También resulta factible programar el sistema para que arranque en forma automática con el modo preestablecido, o lo haga en función de la temperatura ambiente del lugar de instalación. El firmware del controlador se actualiza periódicamente en forma remota, lo que le permite disponer siempre de las más recientes actualizaciones que desarrolle nuestro equipo de programadores", explica Rizzato, autor del sistema sanjuanino.



Tiene cuatro opciones de funcionamiento para adaptarse a las necesidades climáticas: día templado, día caluroso, noche templada y noche calurosa. Esto permite siempre encontrar un punto de enfriamiento acorde a la ocasión.



La alimentación eléctrica del sistema es a 220 V, aunque la tensión de trabajo de la bomba es de sólo 24 V, lo que garantiza la seguridad eléctrica de la instalación. De todos modos cuenta con protección magnetotérmica y diferencial.



A esto hay que agregar que el sistema sólo demanda un mantenimiento o limpieza anual ya que por la fuerte presión de agua que posee, las boquillas no alcanzan a juntar el típico sarro de los minerales que contiene este líquido elemento en San Juan.



Otra ventaja es que las boquillas que expulsan el agua -sin mojar-, pueden instalarse para crear un ambiente homogéneo, de tal manera que la gente no tiene que estar muy cerca para sentir el efecto.



En definitiva se trata de un tipo de climatización ideal para zonas desérticas que no sólo tienen altas temperaturas si no también muy baja humedad. Un sueño cumplido para salir y sentir una brisa fresca en plena época estival.



El sueño cumplido



Las ventajas de la refrigeración evaporativa son:



* Posibilidad de aprovechamiento de terrazas o patios que sin climatización serían inutilizables en época estival.



* Bajo costo de instalación.



* Bajo costo de mantenimiento.



* Bajo consumo energético.



* Ahuyenta mosquitos e insectos.



* Reduce las gramíneas en suspensión y el polvo del ambiente: mejora de la calidad del aire.



* Incremento de la humedad relativa ambiente, un factor muy deseado por quienes viven en un clima árido como el de San Juan





El dato

E-mail: zondafog@gmail.com

Teléfono de contacto: 264 442 9222

Instagram: @zondafog