Fotos: colaboración Entre Domos

Luis Valdivieso sueña con su eco-aldea, para vivir y para ofrecer una alternativa al turismo. Su objetivo es que toda persona que se instale allí para pasar el día o se aloje para disfrutar de unas vacaciones, se contagie de su proyecto constructivo ecológico, con miras a tener una mejor caldiad de vida y que especialmente sea mas compatible con el medio ambiente. Pero también que pueda disfrutar la naturaleza a pleno.



Por ahora tiene su casa bajo esta filosofía de vida, un domo más para ofrecer y otro camino a terminarse (en realidad sólo le falta equiparlo), además de dos invernaderos dedicados a una huerta orgánica y una pileta a disposición. De todos modos, en proyecto tiene otras ideas para hacer crecer a su Entre Domos, en la zona del Quinto Cuartel, en Pocito.

Todo comenzó cuando Luis, Mariana y la familia perruna construyeron su casa con forma de domo entre el 2017 y el 2018. Hace 1 año y 2 meses tuvieron que hacerle lugar a su hija Almendra. "Desde que nos conocimos teníamos en claro que íbamos a hacer una construccion alternativa. No llevamos una vida radicalmente ecológica, si respetamos mucho los animales, la naturaleza y queríamos una construcción que saliera de lo común pero que a su vez no impactara tanto en el espacio donde vivimos, queríamos algo lo más sostenible y sustentable posible. De paso, este tipo de viviendas resultan más económicas (el ahorro se calcula hasta un 60% en relación con las viviendas tradicionales) y son más eficientes energéticamente hablando. Son sismorresistentes. La prueba de fuego la pasamos en el último terremoto que no sufrimos ni un daño pese a estar en el epicentro. Por eso, turista que viene, sea sanjuanino, de cualquier punto del país, e inclusive del plantea porque recibimos mucha gente de afuera, intentamos que viva la experiencia de tener una rutina en un lugar diferente'', invita a su alojamiento este fanático de la naturaleza que convive entre su profesión de abogado y su nuevo desafío emprendedor.

Lo que empezó como un proyecto familiar, pronto pasó a ser un negocio. En un complejo habitacional cerrado, al pie del cerro, ya levantaron tres construcciones, con ayuda de gente experimentada de la zona, más las investigaciones por internet. Tienen tres casas, en total 8 domos: una de ellas está compuesta por dos domos, la otra 1 y una tercera, con la mayor cantidad de estas casitas, tipo inglú, que contienen las distintas dependencias, como el baño o las habitaciones.



"Tenemos un terreno muy grande y era tan vistoso el primer domo que nos animamos a seguir construyendo el complejito'', dice el hombre que ya ha dotado al lugar con termotanques solares y está a punto de instalar los paneles solares para generar energía.



Luis explica que las construcciones que ha encarado tienen diferentes técnicas constructivas. Las que más resaltan son las inventadas por el arquitecto, escritor y profesor humanitario iraní Nader Khalili, inventor en los años "80 del superadobe o superblock, sistema que en su momento fue premiado por la American Society of Civil Engineers al ser adaptado para la construcción de campamentos base en la Luna y Marte, elegido por su robustez para protegerse en las peores condiciones sísmicas y climatológicas. El superadobe o ecoadobe es un compilado de adobe/arcilla que se va colocando dentro de una bolsa enorme, se van apilando y compactando, colocando entre cada una un alambre de púas para que evite su movimiento. Con eso se va construyendo y se terminan con las típicas cúpulas geodésicas.

El domo en alquiler tiene capacidad para hasta 6 personas, el que están por terminar, para 4. Tienen todas las comodidades: internet, televisor, aire acondicionado, cocina con toda la vajilla, baño, ropa de cama, artículos de limpieza.



Quien se aloja en el lugar puede aprender en vivo y en directo cómo es la construcción. Pero también puede disfrutar de la pileta (con un pequeño jacuzzi) y un desayuno de campo que incluye dulces artesanales y pan casero hecho por los vecinos. Y cuando los invernaderos orgánicos tienen productos para cosechar, hasta entregan sin costo una canasta que puede contener de verduras como, tomates, zapallos de diferentes variedades, melones, sandías y pimientos.



"Lo que más nos gusta es cuando la gente nos busca no porque está de moda este tipo de alojamiento, sino porque le interesa la filosofía de vida que llevamos. Aquí van a encontrar paz, armonía y naturaleza'', asegura y aclara que estos domos no tienen prácticamente punto de coincidencia con el glamping, que son domos pero hechos en estructura liviana, tipo carpa, que terminan en una cúpula geodésica, con todas las comodidades. Lo que ellos ofrecen es una estructura más estable.



El alquiler en temporada para una pareja tiene un costo de alrededor de $6.000 pesos, por noche (con desayuno incluido y acceso a todas las dependencias). Claro que el monto depende de la cantidad de personas y noches que requieran, así como la época del año en que los visiten. También hay una tarifa para quien quiera ir a pasar el día en familia, comiendo un asado y disfrutando de la pileta, sin tener que quedarse a dormir.

Multiplicar la iniciativa

Fue tan fuerte la experiencia de Luis y Mariana con la construcción de su primer domo de bioconstrucción, con ecoladrillos y cúpula geodésica para vivir, que decidieron compilar en un libro cada paso a paso dado y también las sensaciones que fueron encontrando en este camino. La idea es que sirva a otros que quieran imitarlos. Surgió cuando les preguntaron cómo lo habían hecho, que dudas habían tenido, que miedos fueron apareciendo y fundamentalmente qué complicaciones tuvieron que sortear.



La publicación con fotos del proceso, detalles constructivos y hasta consejos es digital para su acceso fácil y gratuito para todos los interesados. Ya la han enviado a decenas de personas en PDF a distintos lados del mundo. El libro como así las reservas del domo se pueden solicitar por redes sociales (Instagram: @entre_domos/ Facebook: @ENTRE DOMOS SAN JUAN/ el canal de YouTube @Entre Domos SanJuan). Para contactarse con los emprendedores se puede llamar al 2644534608 y 2644181086.