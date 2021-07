Fotos: colaboración RecreATe



Un video en la página oficial de Facebook de RecreATe lo define todo. Sale Jaime muy feliz y otras personas (que no se identifican con sus nombres) haciendo una especie de llamado social: piden que más personas sean sus amigos y que compartan sus rutinas de juegos y actividades.



Ellos no son los únicos felices en estas escenas de sus vidas cotidianas. Leo Jiménez, profe de Educación Física, Acompañante Terapéutico y creador de RecreatATe (NdR: AT hacen referencia a Acompañante Terapéutico), está orgulloso y expectante de que ese pedido tenga lugar. Para este profesional y responsable de esta iniciativa, es como tocar el cielo con las manos. Es que imaginar un mundo sin amigos para él es imposible. Por eso desde siempre quiso darles la oportunidad a todos para que tengan esta vivencia, mas si se tiene trastorno autista, como es la comunidad para la que trabaja.



Justamente los días que se avecinan, próximos al argentinísimo Día del Amigo, sirven para reflexionar acerca de la amistad sin límites, sin exclusiones, a ese derecho tan humano como ningún otro a tener a alguien cerca en quien confiar y con quien divertirse.



Es por eso que el profe Leo y el staff que lo acompaña en la titánica tarea de visibilizar, trabajar codo a codo y encontrar un lugar en la sociedad, han planificado un Día del Amigo, sinigual (ver Festejo esperado) en el ámbito de RecreATe. Este no es ni más ni menos que un espacio diferente a todo lo visto en materia socio-terapéutico-recreativo para personas con espectro o trastorno neurobiológico del desarrollo, más conocido como autismo y otras discapacidades intelectuales relacionadas. Su responsable lo define como un puente. Así de sencillo.



"Es un puente, es un nexo entre el centro terapéutico que va el chico y el deporte convencional porque hay un bache entre ambos extremos. De hecho, a veces los chicos por sugerencia de la psicóloga van a algún deporte y habitualmente se frustran porque hay un montón de habilidades que es muy importante tener antes de empezar en esos espacios competitivos o en la inclusión deportiva plena. Ahí es donde empezamos a trabajar nosotros para poder llegar a nuestro objetivo final que es la inclusión plena en lo deportivo, aspiramos a que por ejemplo, hagan basquet con el grupo convencional de basquetbolistas'', resume su emprendimiento.



Claro que su inquietud no termina ahí. Sino que es mucho más amplia. Y el mismo responsable lo pone en palabras: "RecreATe es una invitación a "che, create de nuevo'', empezá a crear desde acá otra versión de vos: otro Jaime, otro Francisco, otro Juan. Desde ese lugar trabajamos. Y el foco está puesto en la afectividad''.



Quizás esa sea la razón por la cuál los valores y la amistad son fundamentales y no son un aspecto descuidado por el equipo conformado por Leo a la cabeza, además de Gastón Pérez (profesor de Educación Física), Marcos Luccato (profesor de Educación Física), Silvina Gelvez (Acompañante Terapéutica) y Paulo Carrascosa (Acompañante Terapéutico).



"Hace unos días tuve una reunión con los papás de los participantes. Les preguntaba que es lo más significativo que tiene este espacio. Y todos coincidían en que por fin aquí encontraron a su grupo de amigos. Ellos no valoran el deporte, la competencia, ni los profes. Para estos chicos lo más importante es su par, su amigo. Eso me emociona muchísimo. Quizás porque con un poco de egoísmo, yo valoro tanto a mis amigos, son tan significativos en mi vida que no me imagino ni un día sin ellos. Pero a su vez los quiero tanto a estos chicos que me propuse desde el primer momento romper los esquemas y hacer todo lo posible para que tengan la posibilidad de tener amigos. Al fin y al cabo, las actividades son una excusa. Si bien el deporte, la música, la actividad y lo terapéutico los ayudan, lo mejor que puede pasarles en tener amigos. Claro que para eso primero hay que dar algunos pasos: se deben registrar, saber los nombres, saber quién es quien, que les gusta, que hace el otro, que quiere compartir. Para ellos que están tan metidos en sí mismos es muy importante que vivan todos estos procesos. También es importante que el resto de la sociedad lo vea, lo comparta, lo fomente'', explica Leo Jiménez.



RecreATe nació como idea en 2019. No tenían un lugar físico para funcionar, hasta que al poco tiempo y sin mayores requisitos, les abrieron generosamente las puertas del Club Ausonia. Esa es su casa, se podría decir, no sólo porque tienen acceso a todos los espacios -como si fuesen socios, aunque ésta no es una condición para participar del espacio que tiene el reconocimiento de obras sociales o que en su defecto se paga como cualquier actividad social o deportiva a la que concurre una persona- sino además porque los tratan familiarmente. "En el club apoyaron el proyecto desde sus comienzos porque significaba una gran experiencia para ellos como institución y nos hicieron sentir parte. Para quienes van allí nuestros chicos son Eliseo o El Flaco Pailos de Ausonia porque le cuenta chistes a todos, por ejemplo. Cada uno de nosotros tiene su mote, su característica distintiva a partir de su historia, de su talento: está el que es hincha de Boca, el de River, uno que es peronista, el otro kirchnerista, el otro macrista y así. Es precioso es vínculo, tan natural para muchos, que se ha creado en el club'', explica Jiménez. De todos modos nobleza obliga reconocer que las canchas y los espacios de entrenamiento del club han quedado escasos para las inquietudes de sus participantes. De hecho, es tan desmedido el interés que de a poco han ido incursionando con salidas a la montaña, al teatro, a comer hamburguesas, entre otros sitios de interés.

Mucho más que un logro deportivo

Hacer un deporte, aprender de sus reglas, rescatar los muchos valores del "juego limpio y sano'', descargar energías y convivir con otros, entre muchos objetivos, fueron el puntapié inicial con el que se lanzaron a la aventura y al que respondieron muchos chicos. Algunos llegaban de la sugerencia de sus terapeutas, otros por "el boca en boca'', otros por recomendación de los papás que llevan a sus hijos a las diferentes instituciones donde los profes han pasado.



A esta altura de las circunstancias hay un grupo que tiene 20 participantes y otro, un número similar. En ambos casos, la participación ha fluctuado por la situación sanitaria de la provincia, por los cierres y restricciones de la pandemia. Por ahora, la mayoría son varones. Hay tan sólo dos chicas.



"Están divididos en grupos, por edades. Hay un grupo de adolescentes y jóvenes que a su vez se dividen en iniciación y avanzados. Ellos se han renombrado como Los Magníficos (iniciación) y Los Simpson (avanzados). A su vez, este año iniciamos con niños más pequeños. Hay chicos con patologías más marcadas, otros son leves, hay chicos que no son parlantes o hablan muy poco, otros que dicen palabras específicas y a su vez, hay estudiantes de carreras universitarias y hasta chicos que tienen sus trabajos o emprendimientos. Por ejemplo uno de ellos tiene su emprendimiento de venta de cuadros que él pinta. Todo esto nos está motivando a empezar a trabajar en la inclusión laboral'', cuenta.



Los días de encuentro dependen del grupo. Los adolescentes tienen actividades lunes y jueves dos horas y los más pequeños, solo el martes una hora y media, debido a que su atención es más débil, según explica Leo. En ambos casos, hay un tiempo para la actividad física puntual -trabajan todo lo relacionado con lo deportivo como correr, practicar driving, encestar, pasar la pelota, tareas de equipo y otro momento, donde se trabaja en la socialización, lo terapéutico y la independencia, además de los valores. Esta organización y planificación no quita que la segunda parte se entremezcle con lo deportivo o inclusive con otras propuestas vinculadas a los talentos como es el hacer música o manualidades o reciclar.



En el 2019 podían hacer básquet y natación, pero con las restricciones de la pandemia, las actividades acuáticas quedaron vedadas, pese a que dejaron grandes huellas en el grupo. De todos modos, en este espacio tienen en claro que "la elección del deporte, podría decirse que es casi un accidente, porque lo importante para ellos es juntarse, tener un espacio propio, valorado por el resto'', asegura.



Para el profesional, el deporte es central porque "es una gran herramienta de vinculación social, de reglas, de valores, de un montón de aspectos fundamentales para entrar en contacto con los demás, para poner en juego la tolerancia, el respeto de los turnos, las frustraciones, la vivencia del logro del triunfo y de perder. El deporte los ordena conductualmente, descargan energías, los chicos corren, juegan, se divierten, activan las endorfinas, se regulan sus conductas inclusive el sueño. Muchos papás notan que luego de la actividad se tranquilizan''.



Pero además es un recurso inclusivo. De hecho, el primer año que funcionaron en Ausonia pudieron hacer la primer competencia inclusiva de natación. "Tuvimos muchas satisfacciones porque participaron nuestros chicos junto a todos los federados en natación de San Juan. De hecho lo organizamos con la Federación Sanjuanina de Natación. ¿Cómo fue la competencia? Fue realmente inclusiva porque compitieron los chicos federados, compitieron los chicos con discapacidad por su lado, pero lo mejor fue cuando hicimos una posta combinada donde se enfrentaban todos por igual. Fue realmente una experiencia muy bonita que queríamos replicar a nivel regional, invitando a nadadores de Mendoza y otras provincias, pero lamentablemente por el covid-19 no lo pudimos concretar. Por supuesto que no descartamos hacerlo más adelante'', recuerda.



Ahora todo está centrado en el basquet, que no deja de ser una actividad magnífica para los chicos porque les genera grandes desafíos encestar y es un juego interesante.



Pero eso no es todo. Como los grupos han ido consolidándose, las actividades se han ido variando. Fueron al teatro y a comer hamburguesas, piden hacer asados y las ya tradicionales salidas para hacer montañismo o trekking. Donde ellos no son los únicos protagonistas sino que también participan las familias. "Una vez al mes intentamos hacer salidas al aire libre. Algunas veces van con las mamás, otras con los papás, otras con los hermanos. La idea es trabajar las situaciones familiares con los convivientes y las relaciones que se tejen entre ellos. Lo mismo que pasa con los amigos, son fundamentales para ellos'', detalla el profe que apuesta, sin lugar a dudas, a la afectividad como el motor para hacerse un lugar en la sociedad.

FESTEJO ESPERADO

Como no podía ser de otro modo, el próximo 20 de julio se celebrará en el espacio el ansiado Día del Amigo. Por supuesto que habrá algunos regalitos y sorpresas para testimoniar ese afecto especial que han encontrado entre sus pares. "Es muy significativo este festejo porque hay que pensar que si para cualquiera es importante, para ellos más aún. Varios chicos han empezado a manifestar el deseo de regalarse cosas, sus pertenencias valiosas o inclusive artesanías que hacen con sus propias manos. Esas salidas espontáneas son una demostración de la adquisición de conductas sociales. Y lo vamos a festejar. Es la magia que se va generando. De repente chicos que no se vinculaban con nadie o que no se relacionan, tienen esta actitud y esta necesidad con el otro, es algo único'', adelanta el profe.



PARA AGENDAR



> RecreATe tiene sus fanpages en redes sociales. En https://facebo ok.com/recreATeConAmigos/ y en Instagram como @recreateconamigos los interesados pueden conocer las actividades y diferentes propuestas y desafíos que llevan adelante con TEA y otros trastornos en el desarrollo.



También hay un teléfono de contacto a disposición el 264-498-1205 (profesor Leonardo Jiménez) para encontrar respuestas a las inquietudes y necesidades de las familias.