El Teatro del Bicentenario junto al Ministerio de Turismo y Cultura presentan en su apertura de Temporada de Ópera 2018 a la majestuosa producción escénica de "Don Carlo'.





Giuseppe Verdi autor de "Don Carlo', es el mayor compositor de la ópera italiana que a pesar de las influencias francesas y alemanas, logró hacer evolucionar el Bel Canto, poniéndolo al servicio del drama. Verdi, volvió a apostar por un tema histórico para inspirar una de sus óperas más memorables, la historia de Don Carlo, narrada por Friedrich Schiller.



Ésta ópera atrapa al espectador no solo con la voz de sus artistas sino en un ambiente de época, un vestuario imponente y una historia atrapante. Bajo la dirección escénica del ganador del Oscar, Eugenio Zanetti y un elenco compuesto de figuras estelares y más de 200 artistas sanjuaninos, es sin duda una ocasión imperdible. Además, como si fuera poco la impactante escenografía y el deslumbrante vestuario del Teatro Colón, junto al Coro Universitario y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, bajo la dirección del maestro Emmanuel Siffert.

Un apasionante drama en el que entra en conflicto las pasiones del amor, la política y la fe. Se sitúa en España durante el año 1559. Se ha declarado la paz entre Francia y España, luego de haber sido declarado el matrimonio de Don Carlos, heredero del trono español, con Isabel de Valois, hija de Henri II de Francia. Ellos se conocieron y se enamoraron, pero el padre de Carlos, el Rey Felipe II, que había enviudado recientemente, decide casarse él mismo con Isabel. ¿Con qué fin? Lograr la paz por los problemas políticos, la joven accede ante tal petición. Así lo narra la historia, se ha declarado la paz entre Francia y España, luego de haber sido declarado el matrimonio de Don Carlos, heredero del trono español, con Isabel de Valois, hija de Henri II de Francia. Felipe II aparece como un monarca déspota capaz de matar a su hijo por sus propios intereses. En cumplimiento de uno los acuerdos adoptados en el tratado de paz que puso fin a la guerra italiana de 1551-1559 entre las Casas de Habsburgo y Valois; aparecen la Contrarreforma, la Inquisición y la rebelión de los calvinistas en Flandes, Brabante y Holanda. Ha partir de ahí, el dramaturgo construyó una historia de amor, celos, traición y venganza. Los hechos históricos rodean y dirigen gran parte del drama. Para Verdi esta ópera representaba la lucha de la libertad contra la opresión política y religiosa, representadas en los personajes de Felipe II y el Gran Inquisidor. Ninguna otra ópera de Verdi tiene tantas versiones como Don Carlo, título en versión italiana, que es la que se presenta en San Juan con su apuesta de cuatro actos.





>> Un impacto de época

Sebastián Saba, encargado del vestuario y mano derecha de Eugenio Zanetti, cuenta detalles de todos los trajes que se verán en escena y que junto a la majestuosa escenografía harán que el espectador pueda vivenciar los momentos históricos casi como reales e impactante, y así lo cuenta.

"El vestuario de la ópera Don Carlo, se realizó completamente en el 2015 en el Teatro Colón. Hay 200 personas en escenario, los roles protagónicos, los secundarios y el coro y los figurantes. El coro es muy activo y figurativo está mucho en escena y hace muchos roles, por lo tanto lleva mucho vestuario. Hay aproximadamente 250 trajes, realizados y pintados a mano, bordados, galones, pasamanería, y otros detalles en los cuales hay muchas horas de costuras.



Pero, no llegó completo del Colón, por diferentes razones de guardado, reutilización, etc. Por eso quiero destacar el apoyo de las personas que trabajan en la parte de vestuario y sastrería del Teatro del Bicentenario, una calidez humana inigualable de gente del interior como Mirta, Chiquita y Graciela. Ellas son las hacedoras de lo que faltó llegar de Bs. As., capas, tocados, trajes, etc.

Lo que verán en escena es un vestuario fastuoso porque es una corte de España, es una tragedia que esta reflejada en el escenario y en la vestimenta de época. Todo lo de arriba del escenario es muy lujoso y hacia abajo hay unas tripas pintadas, que representan la decadencia de la corona a nivel emocional y político. Esto se ve reflejado en la escenografía con grandes columnas doradas que abajo están destruidas. Repito, el ojo del espectador debe captar que hacia un punto de arriba todo es esplendor y para abajo todo es decadencia. El brillo barroco impacta en cada uno de los trajes de la gran cantidad de artistas en escena.



Sebastián Sabas, cordobés, dedicado desde pequeño a lo visual. De profesión, arquitecto, pero su especialidad son las artes visuales, el cine, teatro, opera y ambientación. Es muy importante saber expresar a través del vestuario el estado de un personaje, entrar en la época histórica y percibir que está pasando y más aún al personaje, esto se hace con el color, la fastuosidad y replicando la vestimenta de época. Siempre representas y trasmitís lo que le sucede en un momento determinado al personaje'.

