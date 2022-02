Signos calientes y fríos; secos y húmedos. Signos de fuego, de tierra, de aire y de agua; cardinales, fijos o mutables. Signos masculinos y femeninos. Cada uno de ellos encierra aptitudes y actitudes que nos acompañan en nuestras acciones y nuestros caracteres. Signos del zodiaco que influyen en nuestra personalidad. Impulsivos, melancólicos, entusiastas, prácticos, sensibles, imaginativos, comunicativos...



Los empáticos



Tauro y Cáncer: Una de las mejores mezclas del zodiaco. Personalidades con valores complementarios y objetivos comunes. Leales y solidarios; sin excentricidades y con continua necesidad de afecto y de sentirse respaldado por aquel con el que comparte vida.



Piscis y Piscis: Los piscis son iguales y compatibles. Almas gemelas que se funden en una única persona y que lo único que puede separarles es encontrarse en momentos dispares de sus respectivas vidas.



Cáncer y Escorpio: Se entienden y se complementan perfectamente, aunque tengan personalidades diferentes. Para muchos es la mejor combinación posible en el zodiaco. Sus objetivos en la vida suelen ser comunes y tienen gran espíritu de equipo para caminar juntos hacia la meta.



Aries y Sagitario: Divertidos y extrovertidos. De esta combinación salen cosas positivas y una vida apasionante en la que ir sorteando las vicisitudes siempre con actitud positiva.



Leo y Libra: Les encanta ser el centro de atención pero son capaces a su vez de compartir el foco y disfrutar de ese protagonismo juntos. Su mezcla avecina una vida intensa y llena de emociones que compartir.



Sagitario y Piscis: Románticos y apasionados, son elementos que se complementan y que el único obstáculo que pueden encontrar es ese mismo efecto de intensidad entre ambos que les presione y les agobie. Estables y equilibrados.



Virgo y Capricornio: Forman un gran equipo para organizarse y llevar una vida juntos. Ambiciosos, trabajadores y conservadores. Constantes y luchadores, aunque en ocasiones demasiado introvertidos para compartir emociones.



Capricornio y Capricornio: Otra de las combinaciones ideales del zodiaco. Personas muy empíricas y leales que comparten deseos y trabajan juntos por cumplir sus sueños, protegiendo a su pareja por encima de todo.



Géminis y Piscis: Géminis y Piscis se equilibran. Mientras que Piscis es muy emocional y profundo, Géminis es compasivo y comprende sus necesidades.



Tauro y Piscis: Este combinación es otra de las más fiables del zodiaco, candidatas a vivir durante muchos años en armonía; complementándose y poniendo sus cualidades al servicio del otro, algo que les genera un vínculo inquebrantable.



Las combinaciones entre Libra y Escorpio, Aries y Virgo, Escorpio y Capricornio, Géminis y Libra, Escorpio y Piscis, Aries y Géminis, Tauro y Capricornio, Libra y Piscis, así como la mezcla entre Acuarios y Sagitarios también son relaciones que tienden al éxito en el zodiaco.



Los Opuestos



Tauro y Escorpio: Esta es posiblemente la peor combinación de dos signos del zodiaco. A pesar de que por separados ambos posean muchas virtudes, juntos sacan lo peor del otro.



Leo y Leo: Demasiado ego junto en una combinación de Leo. Casi imposible encontrar equilibrio. No hay espacio para dos personalidades tan fuertes, dos gallos en un mismo corral.



Aries y Piscis: Mucha falta de comunicación. Aries lo quiere todo, y ya, mientras que a Piscis le cuesta expresar lo que siente y lo que necesita, algo que frustra Aries, que no tiene la paciencia para descubrir lo que su pareja necesita.



Tauro y Géminis: El orden de Taura choca de frente con el caos vital que suele ser un Géminis. El estrés y la descoordinación están garantizados entre ellos.

Géminis y Escorpio: En ocasiones los polos similares se repelen y esto es lo que pasa en la combinación entre Géminis y Escorpio. Fríos y testarudos ambos, están condenados a vivir en la discusión y el rencor permanente.



Acuario y Piscis: El romanticismo de los Piscis no cuaja con el pragmatismo del Acuario. La falta de comprensión conduce a las dudas respecto a si es adecuado formar este tipo de asociación y ello suele terminar en fracaso.



Tauro y Leo: Leo lo quiere todo para él y Tauro, mucho más cabal y sensato, no entiende de celos absurdos. Diferentes velocidades de vida y necesidades. La acción y la reflexión, unidas y llevadas al extremo se antojan como algo inviable.



Aries y Escorpio: La mezcla entre Aries y Escorpio suele terminar en incendio. Impulsivos y competitivos, convierten la relación en una lucha de poder constante, repleta de discusiones y reconciliaciones que no llevan a ningún lado.



Géminis y Virgo: Por mucho que se intente, no merece la pena forzar algo que no es posible. El idealismo de los Géminis no cambiará por mucho que el rigor y pragmatismo del Virgo quiera imponerse.



Tauro y Acuario: Personalidades muy dispares que ven la vida de una forma muy diferente. La sobriedad de Tauro puede resultar aburrida para un Acuario, que prefiere nadar libre y sin ataduras en busca de experiencias que le insuflen aire.



Otras combinaciones que suelen acabar en tragedia personal en lo que al zodiaco se refiere son Cáncer y Acuario, Aries y Tauro, Libra y Capricornio, Géminis y Cáncer, Tauro y Sagitario, Aries y Cáncer, Sagitario y Capricornio, Aries y Capricornio, Capricornio y Acuario y la mezcla de dos Escorpio.