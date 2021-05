Cuando una mujer comienza su vida sexualmente activa, la primera recomendación, además de visitar una ginecóloga, es comenzar a cuidarse con anticonceptivos. En líneas generales, es un término asociado a las pastillas, pero hay diferentes métodos que se puede utilizar.

Cecilia Olivares, tocoginecóloga, explica los distintos métodos que hay y porqué es tan importante cuidarse.

Lo mejor es realizar una consulta médica en la que se pueda despejar todas las dudas sobre los distintos métodos. La profesional afirma que todos son eficaces, siempre y cuando la paciente se adapte al mismo. “Si son mujeres que, por no estar acostumbradas, refieren que van a olvidarse la toma diaria, se busca otro método o mejor uno de larga duración. Lo importante es comunicar y enseñar que la anticoncepción es una responsabilidad personal y que es necesario para evitar un embarazo no deseado. Sin olvidarnos el uso de preservativo siempre en toda relación sexual, desde el inicio hasta el final. A esto le llamamos doble método”, detalla la doctora Olivares.

Lo importante de la consulta es aclarar algunos mitos que rondan sobre los métodos. Ante esto, la doctora Olivares comenta que entre los más comunes están aquellos que afirman que las hormonas en los anticonceptivos aumentan de peso, producen acné, infertilidad o disminución del deseo sexual. Además, que no se puede utilizar el DIU si no se han tenido embarazos antes.

“Contrario a esto, los anticonceptivos no producen aumento del peso, algunos se utilizan para tratar el acné y la salida de pelo en zonas masculinas. En cuanto a la fertilidad, apenas se suspenden pueden buscar embarazo, ya sea que utilizaron método de corta o larga duración. Y con respecto al deseo sexual las mujeres que saben que están protegidas se animan a disfrutar más, sin miedo de embarazarse, y esto aumenta el deseo sexual”, detalla Olivares.

Otra aclaración que realiza la profesional es con relación a la pastilla de emergencia, que puede tomarse las veces que sean necesarias, ya que no son abortivas, sino que impiden la ovulación. Si es bueno tener en cuenta efectos secundarios como sangrados irregulares, nauseas y dolor abdominal.

Según explica la profesional, hay métodos irreversibles, como lo son las ligaduras de trompas, y reversibles, como las píldoras o inyecciones, que pueden ser de larga o corta duración.

Métodos de larga duración

En este grupo encontramos aquellos que no necesitan ser renovados por un periodo de tiempo, como los DIU de cobre, el DIU hormonal y el implante subdérmico (conocido como chip). Estos tipos de métodos presentan mayor efectividad ya que no dependen de la usuaria, por lo que no hay riesgo por olvido o mal uso. Como desventaja, puede haber cambios en el patrón de sangrado o falta del mismo.

Métodos de corta duración

Pastillas anticonceptivas, inyecciones, anillo vaginal y los parches dérmicos constituyen los métodos de corta duración. Optar por algunos de estos métodos permite tener un control sobre el periodo y saber en qué día aproximado comenzará el sangrado, por ejemplo. Se renuevan de manera diaria, semanal, mensual y hasta trimestral.

Si se olvida la toma o colocación del anticonceptivo, se corre riesgo de un embarazo no deseado, siendo la única desventaja de estos tipos de métodos.

Cabe recordar también que aquellos métodos con estrógenos están contraindicados durante los primeros seis meses de lactancia, en mujeres mayores de 35 años que sean fumadoras activas (más de 35 cigarros al día), hipertensas, con antecedentes o enfermedad actual de trombosis venosa, embolia pulmonar, cardiopatía isquémica, ACV, migrañas con aura y cáncer de mama. Por su parte el DIU está contraindicado en casos de post aborto infectado. Es por ello que la profesional Olivares hace hincapié en la importancia de una historia clínica.

Píldora Anticonceptiva, ping pong de preguntas y respuestas

¿Es necesario realizar un estudio hormonal previo a la toma de la píldora?

"No, sólo una historia clínica detallada y la toma de la presión arterial".

¿Los periodos de descanso de la toma son necesarios?

"No. La paciente debe tener la tranquilidad cada mes de no estar embarazada".

¿Hay que cambiar de marca cada cierto tiempo?

"Lo ideal es tratar de usar siempre la misma marca ya que a veces los excipientes que traen los comprimidos de diferentes marcas pueden variar y producir cierta intolerancia. Sólo en el caso de que no se consiga la misma marca llevar la caja a la farmacia y comprar otra con iguales hormonas".

¿Qué sucede si se olvida tomar la píldora un día? ¿Y si se toman dos o tres juntas?

"A modo general, si se olvida un comprimido hay que tomarlo lo antes posible. Si es dentro de las 12 horas de la toma habitual la paciente está protegida, si han pasado más de 12 horas o hasta dos o tres días, tomarlos juntos y utilizar protección de barrera durante una semana.

Si se toman todos juntos pueden producir náuseas, vómitos, distensión abdominal y dolor mamario".

¿Qué es necesario tener en cuenta previo a iniciar tomar este tipo de anticonceptivos?

"Tener en cuenta que al comenzar con este método los primeros meses puede haber “spotting”. Es un sangrado o manchadito entre los descansos. Es normal y están protegidas igual.

Además, desde la décima pastilla ya están protegidas. Son de venta libre, por lo que no necesitan receta. Hay que ser responsables con la toma diaria y respetar los horarios.

Es importante saber que son gratuitas en todos los hospitales y centro de salud de la provincia, por lo que están al alcance de quien las necesite".

Colaboración:

Dr. Cecilia Olivares. M.M: 5112. Ofrece atención en maternidad del Hospital Rawson, Sanatorio Argentino y es auxiliadora de salud en Albardón.

Instagram: @dr.ceciliaolivares