Al menos una vez al día debes utilizar una contraseña, sea para desbloquear tu celular, ingresar al homebanking, a tus redes sociales desde otros dispositivos, incluso si pasas por el cajero. Para no olvidarlas, muchas veces utilizamos combinaciones de números que nos resulten fácil de recordar, como dígitos del DNI o la fecha de nacimiento, por ejemplo.

El problema es que no todas las contraseñas son seguras. Si por ejemplo utilizas la misma clave para todo, está más expuesta y probablemente no lo sepas. Hacer tus propias contraseñas con un alto grado de seguridad y fáciles de recodar no es tán complicado como puede llegar a parecer, solo hace falta un poco de creatividad y tener en cuenta algunas recomendaciones.

La Ñ, una aliada inimaginable

Nuestro alfabeto incorpora la letra Ñ, que en otros idiomas prácticamente no existe, por lo que incluirla en la clave es de gran ayuda.

Si es larga, mejor

Hay sitios que requieren la creación de usuario y contraseña, sin límite de extensión. Si te encuentras ante esa situación piensa en una palabra larga que tenga relación con algo que te gusta, para que recordarla sea más sencillo. Por ejemplo, si eres un aficionado al ciclismo, puedes utilizar esa palabra, o bicicleta.

Evita fechas y palabras obvias

Si debes combinar números en la contraseña o tiene que ser solo numérica (que por lo general suele ser de 4 dígitos), no te inclines por fechas obvias como cumpleaños, aniversario o similar. Piensa un poco más y puedes optar por hechos históricos que recuerdes bien, como algún mundial, el cumpleaños de alguna persona cercana, alguna efeméride, entre otras.

Lo mismo sucede en el caso de las palabras. Evita nombres comunes o apodos de padres, pareja, hijos, entre otros.

Aprovecha los símbolos

Si bien hay algunos sitios que no aceptan símbolos en sus contraseñas, hay otros que sí. Procura utilizarlos de manera inteligente, que no signifique un riesgo de olvido. Por ejemplo, si la contraseña está armada con números y palabras, el símbolo puede estar en el medio de ambos, utilizando quizás @, & o =.

No realices sustituciones obvias

Cuando confecciones tu clave, evita sustituciones clásicas, como la E por un 3, la I por el 1 o la O por el 0.

Elige frases o palabras que te gusten

Hay frases, nombre de canciones, incluso expresiones que nunca olvidamos, por lo que es bueno tenerlas en cuenta a la hora de elaborar una clave. Puedes cambiarlas de idioma, siempre y cuando lo recuerdes, y procura que la palabra o expresión elegida tenga algún significado solo para vos, para evitar que más personas puedan adivinar tu contraseña.

BONUS TRACK

Una forma de aumentar la seguridad de tus cuentas virtuales, además de las recomendaciones para la confección de la clave es contar con varias cuentas de correo electrónico. Esto se debe a que en diferentes sitios web en los que debes crear un usuario te solicitan un mail donde puedes recuperar tu contraseña en caso de olvidarla.

Los correos se utilizan como identificadores, y si utilizas varios minimizas el impacto que podría tener el hecho que alguien acceda a uno de ellos.

Otra sugerencia es renovarlas cada cierto tiempo.

¿Puedo saber si mi contraseña ha sido violentada?

Existen diversas páginas donde puedes comprobar si tu contraseña ha sido vulnerada, cuántas veces o el grado de seguridad que brinda. Una de ellas es ciberprotector.com/comprobador-de-contraseñas/

La comprobación es simple, solo debes ingresar tu contraseña (puede ser de una red social si no te genera mucha seguridad) y en breves segundos te saltará un cartel afirmando que tu contraseña es segura o que, por el contrario, ha sido vulnerada, en cuantos sitios y el nivel de peligro al que está expuesta.