Es muy difícil mantener el verde en nuestra provincia, el clima es tórrido y a veces el agua no alcanza. Crear una atmósfera adecuada para las plantas es todo un desafío que aprender, pero no bajes los brazos y pon un poco de espíritu a tus tareas jardineras. Tener en cuenta algunos tips para no cometer errores es fundamental.

Mejora la calidad del suelo

Nuestra provincia tiene un clima seco y caluroso por lo tanto la calidad del suelo es fundamental para que nuestro jardín esté cuidado y saludable. Enriquecer el suelo con nutrientes orgánicos es fundamental. Las plantaciones en el mes de enero no son recomendadas por el intenso calor. Ahora bien, si ya plantaste es bueno añadir una capa de mantillo de unos 4 a 5cm de grosor para proteger el suelo del sol, mantener la humedad de la tierra y así evitaremos que se evapore.

Riega adecuadamente

El riego es muy importante en verano si quieres que tu jardín luzca. Para ello, hazlo a primera hora de la mañana, antes de que suban las temperaturas y el sol esté en lo alto. Eso permitirá aprovechar mucho mejor el agua, ya que las plantas tendrán tiempo de absorberla y la evaporación será mucho menor. No importa el método que utilices, lo ideal es hacer riegos a manto para que penetre bien en el suelo. Un sistema recomendable es la instalación de riego por aspersión.

Plantas en macetas

Las plantas en maceteros colgantes tienen más necesidad de agua que las plantadas en tierra. Pon debajo de ellas otras plantas para aprovechar el agua que cae. Es bueno juntar las macetas para hacer un microclima y ponerlas a resguardo del sol directo. Se recomienda que cada una tenga su plato para conservar la humedad.

¡Cuidado con las malas hierbas!

A muchas de éstas les agrada el calor y la sequedad, entonces es tiempo propicio para su crecimiento. Es importante arrancar las malas hierbas en cuanto las veamos, o comprobaremos que muchas pasan de ser diminutas a gigantes en casi nada de tiempo. Además, es mucho más fácil quitarlas cuando son pequeñas, pues al crecer, algunas echan raíces enormes y se agarran poderosamente a la tierra.

A la hora de elegir la planta

Es bueno tener en cuenta la rusticidad de la especie elegida y su lugar en el espacio exterior, esto es determinante en el desarrollo de la misma y si sobrevivirá a las diferentes condiciones climáticas reinantes a lo largo del año. Por lo tanto lo que hay que tener muy en cuenta son las condiciones que requiere cada planta para saber dónde ubicarla, qué cuidados darle y así el jardín será un éxito. Hay gran variedad de especies que se adaptan muy bien a nuestro suelo, soportan el clima y puedes lograr una buena composición paisajista. Es importante que a la hora de pensar un jardín, se hace teniendo en cuenta las cuatro estaciones, es bueno salpicarlo con variedades que florezcan en distintas estaciones. Solo así tendrás un jardín espléndido. El consejo es que en enero no plantes hasta que haya pasado la ola de calor fuerte.

Las plagas en verano

Esto es algo que, por supuesto, debemos hacer todo el año. Sin embargo, el verano es la época favorita de algunas plagas y tendremos que prestar especial atención. Es fundamental actuar cuanto antes y no dejar que la plaga se extienda. El periodo estival es muy importante para nuestro jardín, y debemos aumentar las atenciones, debido al calor y la falta de lluvia. Arañuela, pulgón, cochinilla y las hormigas son las más comunes en esta temporada. Un consejo: las fumigaciones deben realizarse con un clima benévolo, no con viento, ni altas temperaturas, ni en horas de mucho sol.



Cada jardín es diferente y requiere cuidados especiales. Sin embargo, prestarle un poco de atención y con estos cuidados básicos, tu jardín en verano lucirá perfecto.