Se dice que "nada es casual en la vida", y esta historia lo demuestra. Belén Ramet canta desde siempre, y al talento le sumó mucha disciplina, dedicación, estudio, práctica permanente, y mucho amor, todas cosas que han tenido como respuesta la aceptación y el cariño del público en cada concierto y en cada like de las redes y de las plataformas donde deja su música. Este trabajo de años acaba de ser reconocido en Broadway. Sí tal como se lee. Esta semana llegó la confirmación que fue una de las 20 personas elegidas entre más de 700 artistas de Iberoamérica que audicionaron para obtener una beca de formación en Nueva York. La noticia llegó tras dos conciertos muy movilizantes realizados el fin de semana pasado, casi para coronaron el éxito. Este reconocimiento le permite ingresar a un curso intensivo de dos semanas en las que aprenderán nuevas técnicas, recursos y formas de incorporar y expresar el canto.



Ella es una artista sanjuanina por adopción -nació en Córdoba donde vivió hasta los 4 años cuando se mudó con sus padres a San Juan-, que canta sólo lo que su corazón le dicta, por lo que elige canciones repletas de valores humanos. Entiende que la música es un instrumento sanador del alma de las personas y del mundo. Entre sus últimos trabajos figura un disco con repertorio de Ástor Piazzola y otro con canciones de Atahualpa Yupanqui.



Su repertorio es tan amplio (se puede verificar en Spotify y en Youtube Music), como la pasión infinita para sus interpretaciones. Aquí un dialogo apenas terminaba de recibir semejante noticia.



- ¿Cómo fue el camino para ganar la beca?

Siempre estoy atenta a buscar nuevas formaciones porque en todas las disciplinas artísticas uno nunca tiene todo sabido. Al contrario, todo el tiempo surgen recursos, técnicas nuevas, incluso se van perfeccionando y modificando porque todo evoluciona. Entonces siempre he estado atenta a estas posibilidades. Quien tuvo mucho que ver para que yo me presentara fue Pablo, mi compañero de vida y de música, porque a mi me parecía mucho. La audición era en inglés, participaban personas de más de 18 países, lo veía difícil. Me parecía que no me iba a salir, esas inseguridades que uno tiene. A la par vi que en la edición anterior había ganado Laura Esquivel (Patito Feo), y otras cantantes conocidas en el ámbito de la comedia musical en Argentina y finalmente me decidí y audicioné.



Esta semana me avisaron el resultado y los ganadores tuvimos una charla informativa donde nos dijeron que hubo más de 700 audiciones on line de México, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Puerto Rico, España y otros países. Fue algo increíble. Además quede seleccionada en un Programa de Formación Intensiva para cantantes profesionales. Una oportunidad única. Estoy que todavía no caigo.

- ¿Cuándo hiciste las audiciones?

En julio o agosto, no lo recuerdo bien porque en ese momento dije: la hago, la mando y que sea lo que Dios quiera. Lo veía muy difícil ya que la convocatoria era internacional y de humildad uno siempre piensa que puede ser o no ser. Se dio afortunadamente.



- La noticia te llegó luego de un fin de semana muy lleno de emociones.

Sí, muy intenso después de lo que se vivió en el Auditorio Juan Victoria con el concierto "De Películas", en el que hicimos dos funciones y quedó afuera mucha gente. Fueron más de 3 mil personas. Yo llegué sobre la hora y vi las colas que habían, era impresionante, nunca había visto algo así. Estoy muy agradecida de la gente que nos brindó el apoyo, tanto a la Orquesta Sinfónica, como a los coros, a los cantantes, que trabajamos tanto y con tanto compromiso por crear belleza. En ese concierto pudo verse ese poder de crear un momento perfecto que te conmueve hasta el cuerpo, estábamos tan conmovidos como la gente. Después vino el concierto de homenaje a Leonidas Escudero que fue muy emocionante para mi porque su recuerdo está muy presente en mi vida y en la de Pablo, y por fin pudimos hacerlo tras la pandemia. Si bien se hicieron cosas virtuales necesitábamos reunirnos en forma presencial para cantar sus canciones, con su poesía como protagonista. Después de tantas emociones me llega esta noticia que me deja temblando las piernas porque es algo que siempre soñé , Creo que es un momento bisagra en la carrera de cualquier artista por todo lo que voy a vivir.



- ¿En qué consiste la formación intensiva y cuando la harás?

Elegí, entre las fechas posibles, julio del año que viene. Serán dos semanas de intensidad total, más de 9 horas diarias todos los días con profesores especializados de Estados Unidos. Estaremos en una escuela de Manhattan en la calle de los teatros de Broadway y nos hospedamos a una cuadra del teatro. Con coachs especialistas en comedia musical, en teatro, son todos de primera línea y trabajan allí. Además la beca también incluye prácticas profesionales en Flux Studios que es de mucho renombre en Nueva York, además habrá shows con músicos de allí que se hacen como muestras en un teatro con todo el repertorio que se va a trabajar en esas dos semanas. Tendremos posibilidades de audicionar para otros programas, en fin, un sueño.



- Eso significa que se abren nuevos horizontes.



Muchísimos. Es algo único. Es impresionante lo que será y estoy muy entusiasmada y feliz. Me siento bendecida y agradecida de la vida. Es una enorme posibilidad por eso lo primero que debo hacer es devolverla a mi comunidad. Esa es mi idea para ser mejor cantante, mejor artista, y dar lo mejor de mi para seguir sanando un poquito el mundo en cada canción.



-¿ Algún otro artista sanjuanino ha ganado esta beca?

Antes de la pandemia Ania Banching. Es que tenemos muy buenos artistas en San Juan, debemos estar muy orgullosos.



- ¿Qué incluye la beca?

La formación completa y el alojamiento. No incluye los pasajes, los debo pagar. Tocaré puertas hasta juntar el dinero porque si se me dio esta oportunidad seguramente también podré llegar hasta allí.



- Si te surgiera la posibilidad de vivir en otro lugar del mundo ¿te irías?

Soy muy inquieta y podría tranquilamente vivir en muchos lugares, pero para mi San Juan es mi casa desde chiquita. Tuve un pequeño desarraigo cuando dejé Córdoba a los 4 años y me aquerencie de esta provincia. Si bien inquieta puedo hacer hogares provisorios en otros sitios, pero creo que siempre volvería porque acá están mis afectos, mi familia, mis amigos, y San Juan tiene eso, la tierra tira. ¿Qué pasará ? No lo sé . Veremos que dice el destino.



- ¿Qué proyectos tenés a corto plazo?



Con todos los conciertos que tuve, debí parar mi trabajo de estudio de grabación y edición y tengo que retomar la masterización de los discos que estoy terminando. Quiero dejar mucha música en Spotify y en Youtube music donde me está yendo muy bien, tengo muchos seguidores y gente que le gusta lo que hago. Son números impresionantes de cariño porque yo lo vivo así, como amor que voy recibiendo y quiero hacerlo crecer más aún dando más música. Así es que hasta fin de año estaré con eso y seguramente con conciertos y presentaciones en vivo, y también en las redes que se han convertido en algo muy importante, tanto como el vivo.