Aunque todavía es verano y no hayas ido de vacaciones o estés disfrutando en algún lugar por el feriado largo, lo cierto es que pensamos en darte algo de lo nuevo en la estación venidera. Cada temporada ocurre lo mismo, llega un momento en el que cambiamos el chip, parece que nos aburrimos de la ropa que tenemos en el armario y ya solo tenemos nuestro radar fashion puesto en saber qué llevaremos (y cómo) la próxima estación.



Ya vimos muchos desfiles de colección europeos a través de los canales digitales y ellos son los primeros en brindar cuales son los favoritos y marcan las tendencias, aun habiendo diferencias sutiles entre países. Pensar que los looks de invierno son aburridos, se equivoca. Hay muchos estilos y con alguno puedes identificarte, no todo tiene que gustar o bien no todo nos queda. Muchas son las fuentes de inspiración de los diseñadores, pero el resultado es uno: looks deslumbrantes que nunca dejan de robarnos el corazón y apoderarse de nuestros guardarropas. En esta oportunidad te presentamos los estilos y texturas que se destacan en la Argentina



Esquí chic

¡Prepárate porque volvemos a la escuela de esquí! Las chaquetas acolchadas, los abrigos y las parkas de gran tamaño son lo más destacado de esta temporada. Si ha tenido la menor preocupación de que podría tener frío este invierno, los diseñadores de moda están aquí para ayudarlo. Esta pieza de declaración térmica trasciende el ambiente acogedor de la montaña en un escenario urbano.

De regreso a los 80

Este año, parece que hemos pasado de los looks de los sesenta y setenta que fueron populares en las últimas tres temporadas a los ochenta. El lavado con ácido, Los motivos de flamencos s, Hombros de gran tamaño y prendas deportivas inspiradas en los años 80 pasaron en muchas pasarelas.

Nostalgia de la década de 2000

La nostalgia de regresar a la década de 2000 está en un punto álgido, al menos en la industria de la moda. Hasta hace poco, se podía recordar los pantalones de talle bajo y las sudaderas de terciopelo como cosa del pasado, pero ahora los estilos de talle bajo están apareciendo en las pasarelas.

Siluetas marcadas

Han revivido el catsuit con la ayuda de su séquito de celebridades, convirtiendo el brebaje de spandex de entrenamiento/rendimiento de los años 80 en un elemento básico de guardarropa sexy. El catsuit, una clara transición de la ropa interior a la exterior, viene en muchas formas y texturas.

Recortes

Los recortes, aparentemente, no son solo una cosa de verano. Para el otoño y el invierno, puedes lucir un poco de piel. Las prendas para recordar para el otoño y el invierno son los suéteres y camisas de punto.

Prendas de punto de vanguardia

El verano se iluminó con prendas de punto en colores maravillosos y formas versátiles. La temporada otoño / invierno continuará celebrando las prendas de punto con siluetas cómodas pero favorecedoras. Los vestidos de suéter hasta los tobillos hacen que el clima de suéter sea divertido y sexy. Combina tu vestido de punto extragrande con botas de mujer gruesas.

Denim sobre denim

En caso de que no hayas escuchado las noticias todavía, los jeans ajustados están fuera y los jeans holgados. Sin embargo, el denim no solo aparece en jeans. Puedes lucir un atuendo de denim de pies a cabeza con jeans y camperas, también con faldas, vestidos camiseros. Muchos diseñadores se enfocaron en usar tonos oscuros, mientras que otros decidieron retroceder hasta los años 80 con un estilo lavado con ácido.

Cuero

¡Es hora de sacar todo el cuero que ha estado acumulando en la parte posterior de su armario porque las tendencias de la moda predicen un renacimiento del cuero! Desde gabardinas de cuero negro estilo Matrix hasta cuero colorido y muy saturado.

El metro de terciopelo

Este tejido suave y de ensueño es una fuente inagotable de inspiración invernal y un clásico indiscutible. El terciopelo conquistó las pasarelas con tomas infinitamente glamorosas. La tela se usó como un giro en los pequeños vestidos negros, pero también en otras siluetas holgadas con prendas lujosas y tan cómoda como la ropa de estar por casa.